Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Anežka: Slyšeli jste to? Půlnoční mše budou!

Břetislav: To nemyslíš vážně, babi, to by nikdo normální nepovolil.

Václav: A odkdy je naše vláda normální, synku?

Břetislav: Beru zpátky. Ty tam chceš jít, babi?

Anežka: Víš, v mém věku to může být naposled.

Břetislav: No jasně, právě proto, že tam půjdeš.

Anežka: Chodím už padesát let. Chodila jsem i za bolšána.

Ludmila: Ale ty přeci nevěříš v Boha, babi.

Anežka: No, nevěřím. Ale přeci je krásný, když děti dostávají dárky od Ježíška a my dospělí a staří jdeme na půlnoční. Přemysle?

Přemysl: Aha?

Anežka: Chtěla bych slyšet tvůj názor.

Přemysl: Cos to mlela?

Anežka: Tvůj názor chci!

Přemysl: Promiň, víš, že jsem na ty uši už vachrlatej.

Eliška: Kolikrát jsem ti nabízela, táto, že ti pořídím zahraniční naslouchátko. Nechceš ho k Vánocům?

Přemysl: Cos povídala?

Anežka: To on předstírá celej život, že neslyší, když nechce mluvit. Je němohluchej.

Václav: Anežko, lidi se tam naderou na tu půlnoční, nebudou rozestupy, nic…

Eliška: Ale co jsou Vánoce bez půlnoční.

Ludmila: A nedala by se v kostele koupit nějaká speciální kóje? Něco jako sky box ve sportovních halách? Kde bychom to viděli a nemuseli se stýkat s chudinou.

Eliška: To určitě v týhle zemi jde. Ale jestli sis nevšimla, my jsme kvůli nýmandství tvýho otce taky chudina.

Břetislav: Docela zajímavý experiment.

Václav: Cože?

Břetislav: Půjdeme na půlnoční a budeme se modlit za konec epidemie. Přijme neexistující bůh modlitbu od přesvědčených ateistů? A nakazíme se tam?

Mají se Deníkovi chystat na půlnoční? HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.