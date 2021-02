Jak dlouho se věnuješ malování?

Zruba od třetí třídy.

Kdo tě k němu přivedl?

Ve třetí třídě mne začalo bavit malování a tak mě rodiče přihlásili do Základní umělecké školy do výtvarného oboru.

Co tě baví nejvíce malovat?

Já mám vždy největší radost z výsledku, že vždy když se na to podívám a řeknu si „že jsem dobrej, to jsem namaloval“.

Jak hodnotí tvůj koníček rodina, přátelé či učitelé?

Moje paní učitelka na výtvarnou výchovu ve škole mi říkala, zda se nechci někam hlásit, chválí mě a mámě se to vždycky moc líbí a za všech obrazů je nadšená.

Čím nejraději maluješ?

Nejraději akrylovýma barvami.

Budeš někdy vystavovat svá díla?

Ano, já plánuji tady ve Slaném v galarii (Dobešce) výstavu, takže určitě ano a možná někdy, protože mám zálibu v autech, tak navrhovat pro nějakou automobilku, třeba pro Škodovku.

Na jakou střední školu se hlásíš?

Na gymnázium ve Slaném.

Co tě nejvíce zajímá?

Zajímají mě auta a hlavně velká část mého života jsou Hvězdné Války – mám rád hodně Star Wars.

Jak trávíš čas v aktuální době?

Hraju hry s kamarády, maluji a občas zajdu ven.

Autor: Jiří Kraus