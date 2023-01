Vánoční dny volna jsme se rozhodli prožít v Praze. Na první svátek vánoční jsme se rozjeli do Prahy. Využili jme při tom přímého spoje z Brna do Prahy. Z Brna jsme se ani ne za tři hodiny příjemné jízdy ocitli na pražském hlavním nádraží a zamířili autobusem rovnou k pražské Troji.

Před vstupem do zoologické zahrady byla již v dopoledních hodinách slušná fronta, která však rychle postupovala. Hned u vstupu mohli zvířatům návštěvníci věnovat suché pečivo a zeleninu.

Zanedlouho jsme se octli v království zvířat. Sníh z předešlých dnů nevydržel a první den po Vánocích se rtuť teploměru vyšplhala až ke slušným jarním teplotám. Na procházku po rozhlehlé zoo to bylo příjemné a zvířatům to očividně také nevadilo.

V areálu zoo byly již nachystané neprodané vánoční stromky, které se měly v následujících dnech stát vánočním dárkem a potravou pro gorily, žirafy, papoušky a sluňata.

Prohlídka zoo byla opravdu krásná. Všechny zvířata byla celkem čilá a zvědavá, takže ochotně zapózovala před fotoaparátem. Nejvíce nás zaujali šimpanzi, gorily a orangutani, lední medvědi a hroši. Co nás nejvíce mrzelo bylo to, že v době, kdy jsem v zoo byli, se čistil výběh slonů indických, takže jsme je neviděli. I tak to byla krásná podívaná!

Autor: Karolína Černá

