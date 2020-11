Aktivní Kladno přispělo 37 tisíci korun na výlet Korálku

Ve dnech od 13. do 19. září 2020 podnikli žáci 7. R kladenské speciální základní školy Korálek školní výlet do Sloupu v Čechách, který leží na úpatí Lužických hor. Byli jsme ubytováni v chalupě Bohemia, kterou jsme měli jen pro sebe. Na jídlo jsme chodili na druhý konec obce, kde výborně vařili jídla české kuchyně. Během pobytu jsme samozřejmě podnikali výšlapy do okolí, které vynikalo turistickými zajímavostmi i značenými okruhy s různými atraktivními cíli - Skalní hrad, Lesní divadlo, Cikánské údolí s jeskyněmi, Modlivý důl, Vyhlídka na Stráži, Nový Bor nebo například Klíč.

Školní výlet Korálku do Sloupu. | Foto: Korálek Kladno