/FOTO/ Na setkání s Alainem Delonem nezapomenu. Setkali jsme se po představení Une journée ordinaire v jeho šatně. Alain Delon byl velmi dojatý, když jsem mu řekla, že jsem na tento den čekala 20 let.

Nikdy nezapomenu jeho slova: Cože, ty jsi čekala na chlapa 20 let? To už nikdy nedělej!" Byl to bez nadsázky jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě.

Iva Augustova nosí fotku ze setkání s Alainem Delonem stále u sebe.

Fotku z našeho setkání nosím stále s sebou - kvůli Alainu Delonovi, ale také kvůli mé úžasné ségře, která mi splnila můj velký sen a která nás před necelými 4 lety opustila…