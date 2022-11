Kdy jsi se dostal k závodům aut? Na který z těch počátečních závodů si vzpomeneš?

S auty jsem začal v roce 1988 po dosažení 18 let. Tenkrát se dříve nemohlo. Můj první závod byl kopec ve Vyskeři. Mimochodem ve třídě s Edou Paterou, Mírou Černým atd. těch jmen bylo více, se kterými se potkám dodnes.

Jezdil jsi kopcové závody, jezdil jsi i okruhy. Každá disciplína má své kouzlo, ale která se ti více líbí?

Závody do vrchu byly velký adrenalin, protože si musel bez chyby a co nejrychleji dojet do cíle. Žádné únikové zóny atp., takže každá chyba crash. Je to jiné než okruhy, ale jak říkám, velký adrenalin, a to mi jako závodníci rádi, ale čekání na jízdu trvalo dlouho a brzy po jízdě. Takže jsem měl o něco raději okruhy. Tam když se vešlo do jedné sekundy 25 jezdců, byla velká bitva až do cíle. Závod trval třeba hodinu a pořád předjíždění, takže super.

Jsi několikanásobný mistr v závodech na kopcích či na okruzích. Který titul máš ve své bohaté sbírce věnců a pohárů nejraději?

Určitě první titul v roce 1993 ve formuli Škoda na okruzích a titul na kopcích. Nejvíce si cením poháru z velké ceny Brna v roce 1998 v závodech Škoda Pickup Cupu, kde jsem startoval za deště po technické závadě z posledního místa na startu. Bylo nás 25 stejných vozů. Po dvaceti kolech jsem projel vítězně cílem jako první. Pohár mě předával Jackie Stewart, který tam byl na závodech historických formulí a náš závod viděl a pohár mě předal osobně. Velký zážitek.

Jezdil jsi v týmu Křenek Motorsport, měl jsi i vlastní závodní tým, jaké zajímavé vozy jsi během své závodnické kariéry vystřídal a do jakého vozu by si se hned z fleku vrátil?

Začínal jsem se Škodou 130L. Pár závodů s Favoritem pak už formule Škoda. Po dosažení titulu ve formulích Škoda jsem přestoupil do týmu Mičánek motorsport a závodil s formulí 3. U Pepy Křenka nejlepší závodní léta. Škoda Pickup, BMV M3, Škoda Octavia kopcová i okruhová, Octavia Cup a nespočet otestovaných závodních vozů, protože Křenek upravoval podvozky závodních vozů a já je testoval. Od Ferarri, Audi, BMV atd. samé okruhové vozy, Superturisma i DTM, ale určitě bych se vrátil do formulí od F3 výše.

Zatím poslední závody, na kterých tě mohli diváci vidět byly kopce s týmem Lukamotorsport a jejich pekelný stroj Corvette Z06 R s 540 koníky, jak se ti do kopců jezdí s tímto dravým autem?

Tak na stará kolena jsem dostal možnost od Lukáše Karhana otestovat Corvette a byla to láska na první svezení. Budou to už čtyři roky, co jsem u Luka Motorsport. No jinak kopce jsem jel s tímto vozem dvakrát. A to na Benecku v Eddacupu. Je to spíše okruhové auto. Ale i přes to to byl parádní zážitek.

Poslední dobou pomáháš ve zdokonalování i Maxi Karhanovi s motokárama, jak jsi s prací kouče tohoto mladičkého závodníka spokojený?

Max s motokárami jezdí již od malinka a vyrůstá a sbírá veškeré zkušenosti pro velké závodění, kde bych mu rád pomohl.

A jako poslední otázku pro tvé věrné fandy položíme dotaz, který by chtěl každý znát, tedy kde, nebo v jakém autě, tě případně uvidíme opět na závodní dráze, nebo na jaký závod nás pozveš?

Nechávám všemu volný průběh. Staví se teď nová Corvette a určitě jí budu učit jezdit a když všechno dobře dopadne tak se svezu nějaký okruhový závod třeba i v Mostě.

Popřeme na závěr, aby se Ti dařilo nejen na závodní dráze a budeme se těšit, že tě na ní brzy uvidíme.

Autoři: Vláďa Rožánek

