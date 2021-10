Britsko-nigerijská zpěvačka Bee Bakare zazpívá v pondělí v Kladně

Poté, co nedávno získala cenu Future Music Songwriting Award a objevila se jako porotkyně v BBC One primetime TV Show ´All Together Now´ po boku Spice Girl Gery Horner, oduševnělá písničkářka Bee Bakare dostala příležitost vystoupit v Buckinghamském paláci. Nyní bude koncertovat také ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Zpěvačka Bee Bakare. | Foto: SVK Kladno