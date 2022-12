Český carving pokračuje ve zlaté jízdě. I přes nečekaný zásah komise do pravidel

Do finálového kola postoupil dokonce s nejvyšším počtem bodů, šance tedy byla veliká. Bohužel zásah komise do podmínek těsně před finále způsobil, že se málem neřezalo. Komise zvolila nečekaně téma a suroviny, z kterých lze řezat. Nakonec se řezalo, ale nešlo využít natrénovanou kompozici. Řezbáři se s tím poprali, ale změna ovlivnila do určité míry vývoj finálového kola. Po součtu bodů Petržela sice získal další zlato, ale v celkovém pořadí to bylo druhé místo. To je skvělý výsledek, nicméně po soutěži od řezbářů putoval protest na zásah do pravidel. A nutno dodat, že byl oprávněný.

V kompozicích měla startovat pouze nová členka týmu Diana Peškeová z Hlinska, jenž se věnuje carvingu 6 let. Její soutěžení bylo ovlivněno covidovou soutěžním pauzou, každopádně se připravila velmi dobře. Nakonec si odvážela z Lucemburska stříbro, ke zlatému pásmu nechybělo moc. Pro Dianu je to velká motivace pro olympiádu. Soutěžní kompozici nakonec vyřezal i Vojta, jenž neplánoval tuto kategorii vzhledem k jeho programu. A zadařilo se mu opět na zlato, které obhájil z roku 2018. Celkové 3. místo jen podtrhlo úspěch.

Naši řezbáři navázali na zlatou niť, kterou drží od roku 2000 na všech světových kláních. Pouze jednou vezli domů jen stříbrné a bronzové medaile. Petržela navíc absolvoval i seminář pro budoucí komisaře WACS na světových soutěžích. Což je první a zásadní krok, aby se stal certifikovaným komisařem.

Carving zřejmě čeká změna pravidel a zadání na TOP soutěžích

Problém, který nastal v Lucembursku v live soutěži, kdy komise změnila před finálovým kolem zadání, jasně poukázal na směr, kterým se nyní soutěžní řezbařina delší dobu ubírala. Hodně soutěžících před pár lety začalo řezat jen kompozice v jemném thajském stylu. Bohužel i super precizní práce začaly splývat a návštěvník měl často pocit, že vidí sice krásnou práci, ale je to trochu stejné. Byť odborník rozdíly poznával, další už to viděli jinak. Je tedy třeba změnit pravidla, aby vítězem nebyl jen ten, kdo umí jeden styl. Téměř se z prací, zejména v live kat., vytratila 3D řezbařina nebo poloplastiky. A to je škoda.

Pro laiky jsou podstatně zajímavější a zapamatovatelnější někdy hrubší práce, ale s určitým motivem. Česká strana proto začala s iniciativou v novém nastavení pravidel. Záměrem je do live kat. zařadit více disciplín, které ukáží více na všestrannost řezbáře. Zároveň by byla vložena soutěž týmů a finálové hodnocení by mohlo probíhat úplně jinak. Vše tedy směřuje k větší všestrannosti a atraktivitě soutěže. Zeleninový carving patří k velmi oblíbeným technikám a disciplínám a tato změna by mu prospěla. Doufáme, že se vše podaří prosadit. Pokud ano, mohlo by se takto soutěžit na olympiádě v únoru v Německu.

Autor: Luděk Procházka

