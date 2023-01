Cestopis ve fotografiích: Kolosální Berlín. Tajuplné město zakleté v čase

Majestátný Berlín nenechá vydechnout ani toho nejprotřelejšího cestovatele. Hlavní město Německa nabízí nespočet zajímavých míst a památek dýchajících dobou dávno minulou. V centru města najde návštěvník architektonický skvost na každém rohu, předměstí patří idylickým parkům, jezerům a sochám. Vyrazíte-li do německé metropole, vrátíte se do doby pruských králů a německých císařů. Do reality v zimních měsících vrátí mrazivý vítr od řeky Sprévy.

Braniborská brána v Berlíně. | Foto: Se souhlasem Antonína Vrby.