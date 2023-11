/FOTOGALERIE/ Kalendář Nadačního fondu Slunce pro všechny, který každoročně vzniká za účelem pomoci dětem a dospělým s mentálním postižením, se může pochlubit nejen krásnými fotografiemi, ale také známými tvářemi, které se do něj zapojily. Křest se uskutečnil 2. listopadu před benefičním představením hry Posel z Liptákova v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.

Křest charitativního kalendáře Slunce v Žižkovském divadle Járy Cimrmana | Foto: se souhlasem Nadačního fondu Slunce pro všechny

Ujali se ho herci divadla v čele se Zdeňkem Svěrákem společně s osobnostmi, které se do kalendáře fotily. Nemohli chybět ani zástupci zámku Častolovice, kde kalendář vznikl. Paní Diana Sternbergová, se kterou pojí Slunce dlouholeté přátelství, a zaměstnanci zámku zvou každoročně uživatele sociálních služeb ze Slunce a žáky sluneční školy na nádherný výlet do Častolovic. Přenesou se do pohádky a užijí si nezapomenutelný nevšední den v zámeckém prostředí. Ve Slunci si velice váží upřímného přátelství častolovických s lidmi a dětmi s hendikepy.

Tvářemi nového kalendáře jsou nejen známé osobnosti, které fotila fotografka Jana Pertáková, ale i děti a dospěláci ze Slunce. Křest byl nejen slavnostním okamžikem, ale také příležitostí ukázat, jak může být umění spojeno s dobrou věcí.

Slunce v novém. Speciální škola v Unhošti otevřela nové prostory v přístavbě

Kalendář lze zakoupit v Kavárně Slunce v Unhošti nebo na e-shopu obchudek.slunce.info. Vybrat si můžete buď nástněnný nebo stolní. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde na podporu hendikepovaných lidí ve Slunci.

Dlouhé roky trvá také přátelství Slunce s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana. Štafetu po Ladislavu Smoljakovi, který byl a je in memoriam předsedou správní rady ve Slunci, převzal herec Marek Šimon. Benefiční představení u Cimrmanů se konalo již po šesté a díky lidem v sále vyneslo Nadačnímu fondu Slunce pro všechny úžasných 131 400 korun.