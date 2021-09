/FOTOGALERIE/Poslední záříjová neděle 26. září bude patřit především opeřencům! V Zooparku Zájezd totiž chystáme speciální program věnovaný ptákům. Jak se ptáci kroužkují a k čemu kroužky vlastně slouží? Jaké druhy se vyskytují v okolí zoo a kdy je můžete pozorovat? To vše a ještě mnohem více se dozvíte v Zooparku Zájezd! Pod dohledem ornitologa budeme ptáky přímo v zoo kroužkovat a bude tak možné si je prohlédnout opravdu zblízka. Pro děti je připravena speciální ptačí kvízová stezka a malování na obličej. A odpoledne proběhne sokolnické představení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.