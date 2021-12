VÝZVA: Co betlém to originál. Máte také ve své obci jeden? Nebo více?

Čtenář reportér Čtenář

Jednoduché i složitější, nejrůznějších velikostí a materiálů, tradiční i moderní. Jedno mají ale společné. Co betlém, to originál. A každý si nese otisk svého autora. Betlémy v adventním čase zdobí téměř každou obec. Máte také ve své obci nebo doma jeden? Pošlete fotografii na eva.kovanicova@denik.cz a my vám ji rádi zveřejníme na našich stránkách.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Betlém ve Vracovicích. | Foto: Miloš Bach