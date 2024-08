Jedinečný filmový zážitek pod širým nebem, čepované pivo z pivovaru Máša, voňavé klobásy přímo z udírny a čerstvě upražený pravý filmový popcorn – to vše naleznete v letním kině v Tuchlovicích! Jedno z mála letních kin, které nabízí stálý program vyčnívá svým krásným prostředím, kde se rychle zapomíná na starosti všedních dní.

Páteční večery jsou rezervovány českým filmovým novinkám, kdežto sobotní promítání je zaměřeno spíše na filmy mimo hlavní proud. Tento pátek 9. srpna je v plánu promítání divácky úspěšné bláznivé komedie "Jedeme na teambuilding" ze světa firemních výjezdů, kde je nejdůležitější, že se paří za firemní peníze v hlavních rolích s Jakubem Prachařem a s Vojtou Kotkem. V sobotu 10. srpna přijde na řadu "Až na konec světa" - nadčasová romance zasazená do westernového prostředí popisující příběh dvou fatálně svéhlavých milenců, v níž spolu s Viggo Mortensen a Vicky Krieps ztvárnili hlavní role. Promítá se za každého počasí, v případě deště je část hlediště krytá. Areál je otevřen od 16 hodin. Promítá se od 21 hodin. Pokud dosud nevíte, co s nadcházejícím víkendem, jste srdečně zváni do Tuchlovic!

Autor: Jiří Leisch