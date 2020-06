Ingredience na těsto: 50 dkg hladké mouky, prášek do pečiva, 16 dkg Hery, 12 dkg třtinového cukru (může být i krupicový), špetku soli, vanilkový cukr, 2 vejce, 3 lžíce mléka.

Ingredience na náplň: 50 dkg rebarbory, 25 dkg cukru, sáček vanilkového pudinku v prášku, kelímek zakysané smetany, 5 dkg Hery, 3 vejce.

Postup: S přípravou koláče musíme začít den předem. Rebarboru opláchneme, začistíme konce a nakrájíme ji na stejně velké kostičky. Vložíme ji do porcelánové mísy, zasypeme třtinovým cukrem a počkáme, až rebarbora pustí šťávu (trvá to 24 hodin). Druhý den prosijeme na vál nebo do větší mísy mouku společně s práškem do pečiva. Přidáme změklou Heru, cukr, špetku soli, vanilkový cukr, vejce, mléko, důkladně promícháme a zpracujeme v těsto. To vyválíme a položíme na tukem vymazaný plech (těsto by mělo lehce přečnívat přes okraj plechu).

Šťávu z rebarbory slijeme a doplníme vodou na 375 mililitrů. V zakysané smetaně rozmícháme pudinkový prášek, směs přidáme do šťávy z rebarbory a za stálého míchání přivedeme k varu. Vaříme ještě dvě minuty. Do vznklé pudinkové hmoty postupně vmícháme změklý tuk a rozšlehaná vejce. Teplým pudinkem potřeme těsto, navrch poklademe rebarborou a pečeme ve středně vyhřáté troubě přibližně 45 minut. Hotový koláč před podáváním posypeme moučkovým cukrem.

