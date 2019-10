Dne 5. října 2019 proběhlo Tuchlovicích slavnostní odhalení nové pamětní desky, věnované obětem holocaustu z řad tuchlovických obyvatel. Deska je umístěna u domu č.p. 408 v Karlovarské ulici (dnes Dům s pečovatelskou službou).

Deset hvězd pro Tuchlovice. | Foto: Jana Jirásková

Právě z tohoto domu odjely dne 22.2.1942 na cestu bez návratu transportem Y z Kladna do Terezína dvě tuchlovické rodiny - rodina pana MUDr. Mandelíka včetně dvou dětí ve věku 4 a 5 let a dále rodina Scheiderových, která se do Tuchlovic přistěhovala krátce před kladenským transportem. Ku příležitosti smutného výročí 75 let od největší hromadné vraždy tuchlovických obyvatel byla dále připravena vzpomínková akce v obřadní síni obecního úřadu, výstava, nazvaná Deset hvězd pro Tuchlovice.