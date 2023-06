/FOTOGALERIE/ Jsou to již dva roky, kdy Středočeská vědecká knihovna kvůli covidové pandemii přerušila milou tradici pořádání dětského dne pro děti z dětských domovů ve Středočeském kraji. A protože letos už knihovníkům nic nebránilo na tuto tradici znovu navázat, dali hlavy dohromady a vymysleli program na nový ročník 2023. Také oslovili čtyři zařízení, jež všechna ochotně pozvání přijala.

Celkem bylo k dispozici sedm stanovišť, z toho dvě na dvě části. Střídaly se jak aktivity pohybové, tak i kreativní a na přemýšlení. | Foto: Středočeská vědecká knihovna Kladno

Kde ale sehnat prostředky, aby bylo možné pozvat zajímavé účinkující, pořídit materiál na dílny a jednotlivé disciplíny a odměny do soutěží? „Nejvíce nám vyšel vstříc zřizovatel – Středočeský kraj, za což jsme mu moc vděční.“, říká marketingová pracovnice Jitka Hrušková a dodává: „Jako další přispěli soukromí dárci." Báječné plněné houstičky z Vrapic, příhodně osvěžující melouny a dětmi milovaný popcorn nemohly chybět.

A čím se děti bavily? Celkem bylo k dispozici sedm stanovišť, z toho dvě na dvě části. Střídaly se jak aktivity pohybové, tak i kreativní a na přemýšlení. Děti si mohly vyrobit originální záložku do knihy, vyzkoušet hmatem, čichem a ochutnáváním, jak dobře jim fungují smysly, poté se proběhnout opičí dráhou se spoustou nástrah, házet na kroužky, míčky do „hladového“ panáka a stejně nenasytných larviček, vyluštit si šifru, a rovněž si mohli sami vyrobit a svázat zážitkový deník, a také jej na místě kreativně vyzdobit.

Hlavní hvězdou programu však byla Bára Ladrová a její kamarádi, v kraji velmi oblíbené uskupení pohádkových postav a sdružení Spolu ze srdce. Jakmile děti Báru spatřily, propukly v jásot a vrhly se na ni. A to se ještě ani nestihla převléknout do typicky princeznovského kostýmu. Je zkrátka princeznou i bez něj. A když to pak již v kostýmu „rozjela“ na parketu s partou malých fanoušků, upozornila je na skutečnost, že v knihovně se obvykle musí mluvit potichu, téměř šeptem, ale právě dnes se tu může i křičet. A toho hned děti s velkou radostí využily.

Do domovů se pak rozjížděly s dárky veselé a spokojené. A to přesně knihovníci chtěli. Tak zase za rok!

Středočeská vědecká knihovna Kladno