/FOTOGALERIE/ Děti z družiny 2. základní školy ve Slaném v pondělí 2. října navštívily Zahrádkářskou kolonii Pod božím hrobem ve Slaném.

Děti z družiny 2. základní školy ve Slaném navštívily Zahrádkářskou kolonii pod Božím hrobem ve Slaném. | Foto: Jaroslava Frolíková

Děti z mateřinek navštěvují zahrádkáře pravidelně. Pro některé je to vůbec první poznání, jak se co pěstuje. Společně prošly všechny zahrádky, někde mají jezírka s rybičkami a různé sošky. Dětem se to moc líbilo. Čekala na ně také svačina.

Následně si děti ikebany nebo-li živé dekorace. Květiny zapíchaly do zelené hmoty a nakonec si je mohly ozdobit uháčkovanými motýlky.

Zahrádkáři pod Božím hrobem mohou podobná setkání pořádat i díky podpoře města, za kterou děkují.