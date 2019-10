Od sedmé hodiny se tak rybník ocitl v obležení 54 malých závodníků v doprovodu rodinných příslušníků a výstřelem byla soutěž zahájena. Lovilo se na jeden prut a jako návnada se používalo vše, co by mohlo ryby nejvíce nalákat.

A zde se naskytl nejlepší okamžik získat od hospodáře smečenského rybářského svazu Zdeňka Stuchla odpovědi na otázky, které se pohledem na krásně upravené sádky nabízely:

Jak jste získali tento prostor pro svou činnost?

„Sádky jsme koupili v roce 1995 od restituentky, která neměla patřičné zkušenosti a nevěděla, jak se o areál starat, proto se rozhodla jej prodat. Zájemců se našlo několik, avšak nikdo z nich nehodlal využívat nemovitost k rybářským účelům. Pak jsme se o sádkách dozvěděli my a díky tomu, že jsme čerstvě prodali nevyužívaný dům, jsme měli prakticky ihned finance na zaplacení. A pak započala tvrdá a nekonečná práce na úpravě areálu, desetitisíce hodin dřiny, aby splnil požadavky, které jsme měli. Teď tu chováme kapry, líny a amury. Plůdek nakupujeme ve specializovaných líhních, tady ho vychováme, po roce umisťujeme do komorových a posléze do chovných rybníků. Na jiných rybnících, které nejsou tolik prohřívané, máme ještě plůdek štiky a candáta. Ryby dodáváme i dalším rybářským spolkům, např. do Kralup a Hřebče.“

Kolik členů čítá rybářská organizace na Smečně

„1.100 dospělých, asi 50 dětí do patnácti let a 25 dorostenců. Počet se průběžně mění, někteří odejdou, ale velice často se po jisté době znovu vrací, což nás těší. Každý si u nás musí udělat rybářský lístek a projít tak příslušným školením, aby získal potřebné znalosti k oboru a věděl, jak se k rybě chovat.“

Povíte nám něco k historii dnešní soutěže?

„Pořádáme ji už 15 let a pokaždé máme obrovskou radost, kolik dětí k nám přijede. Všichni tu dostanou občerstvení zdarma, stráví den v krásném prostředí. Vypisujeme hlavní ceny pro tři nejlepší rybáře, co se týče počtu ryb, a jednu speciální cenu za nejdelší ulovenou rybu. Dárek si však odnese úplně každý. Z těchto závodů se ročně rekrutuje kolem 20 dětí do našich řad.

Jaké další využití má areál?

„Nabízíme okolním školám možnost přijet se k nám podívat, seznámíme je s principy rybářského povolání, vybavením, ukážeme jim i malý výlov rybníka. Dáme jim párky z udírny, všichni se tu do sytosti vyběhají kolem rybníka a domů odjíždějí špinaví, ale spokojení. Pak se tu rádi setkáváme se staršími členy, kteří zde s námi začínali sádky rekonstruovat, zveme je na posezení - pořád je o čem povídat, na co vzpomínat.“

Ve dvanáct hodin byly závody výstřelem ukončeny a začalo se počítat. Nejvíce ryb, a to 24 kusů, ulovil Artur Zoul. Na druhém místě s počtem 22 ryb se umístil Filip Beneš, třetí místo za 19 ryb obsadil Teodor Trenčev. Nejdelší rybu ulovil Jaromír Štáfek, jeho kapr měřil 52 cm.

Smečenský rybářský svaz může být na své úspěchy právem pyšný, jeho členové mají své povolání upřímně rádi a ochotně předávají zkušenosti mladší generaci. Při některé z dalších akcí tedy znovu na viděnou.

Jitka Slavíková