Období nouzového stavu postavilo snad každého člověka před řadu výzev. Mezi těmito lidmi byli a jsou i učitelé a lektoři, kteří se museli velmi rychle přizpůsobit situaci a převést svou výuku a veškeré aktivity online. I když má online komunikace i výuka mnohá úskalí, může zároveň přinést nové nápady a prostor pro větší experimenty, na které by dříve nezbyl čas.

Divadlo Lampion a ZŠ Buštěhrad využili současnou situaci k navázání nové formy spolupráce. Lektorka Divadla Lampion Dominika Prokopová a učitelka Dana Odvárková se spojily a vytvořily projekt pro 28 dětí z 1. A., které teď nemohou ani do školy, ani do divadla.

Z pohledu lektorky divadla Dominiky Prokopové: „Jako lektorka a učitelka dramatické výchovy potřebuji děti a studenty vidět a komunikovat s nimi přímo, plnohodnotná náhrada online podle mě není možná. Když mě ale Dana oslovila, přivítala jsem takovou výzvu. Potěšilo mě, že Dana jako učitelka v takové situaci přemýšlí, jak výuku zpestřit a později i to, jak dobře zná děti ve své třídě a jak s nimi komunikuje. Dětí je ve třídě 28, takže se rozdělily na dvě poloviny a já se s nimi mohla spojit online přes Google Clasroom. Nahráli jsme čtení dětí, včetně zvukových stop k oběma příběhům a k psané podobě tedy přibyly ještě dvě audionahrávky. Jedna ze zapojených rodin nahrála k jedné z audionahrávek doma znělku. A to je to, co mě na tom opravdu potěšilo. Že za takovou chvilku může vzniknout něco, co propojí učitele, divadelní lektory, rodiče a děti a pro všechny se stane motivací společně trávit čas a tvořit. Byla to skvělá spolupráce a já moc děkuju Daně za tuhle příležitost!“

Dětem se stýská po kamarádech, ale online výuka je baví

A jak to vidí učitelka Dana Odvárkové? „Dominika to již řekla skoro vše i za mě. Nebudu popisovat, jak jsme vše udělali, spíše se zamyslím nad tím, co nám to vše dalo. V době „koronavirové“ jsme zavřeni doma s rodinou a kamarády komunikujeme online. Stýská se nám po blízkém kontaktu.

Páteční dramatické výchovy dětem zpestřují výuku, která se online hodně liší od té školní. Hraje se méně her, sice často střídáme činnosti, ale stejně je to ve škole lepší. Rodiče se velmi aktivně zapojili do výuky, pomáhají dětem s jejich prací přes počítač, nahrávají videa s přednáškou dítěte nebo sdílejí své muzicírování, někdo hledá sponzora na vydání knih, které jsme společně vytvořili, někdo dělá grafiku. Hlavně se vzájemně podporujeme, protože nám jde o děti. Ještě na závěr bych podtrhla vzájemnou spolupráci s Divadlem Lampion v zastoupení Dominiky Prokopové a ochotu dětem zpříjemnit výuku.“

Dětem pod rukama vznikly dvě knížky

Situaci popisuje z pohledu rodičů i jedna z maminek Jana Kubešová: „Vedle paní učitelky se postavila do vedení třídy, rozdělené na dvě skupinky, výborná lektorka Divadla Lampion, paní Dominika a ujala se slova. „Děti, představte si, …“ A děti si představovaly a jeden po druhém doplňoval příběh. Hodina utekla jako voda a děti se těšily, co bude příště. Další lekce byla „sranda“, každé z dětí dostalo za úkol vyrobit nějaký specifický zvuk. Jak syčí had, jak dělají papoušci, šplouchání vody, cinkání ostrova, atd. Děti byly samozřejmě kreativní a ochotně vydávaly zvuky, jak jen to šlo. Každý přečetl kousek textu a pak se děly věci. Paní učitelka poskládala texty, obohacené nádhernými dětskými ilustracemi. Zapojili se i rodiče, ať už svými grafickými dovednostmi, či motivací dětí k hudební produkci a doprovodu k audionahrávce. A tak se stalo, že z dílny třídy 1.A vznikly dva nádherné příběhy „Ostrov Kokosak“ a „Ostrov ze skla a papíru“, které čekají na své zhmotnění a vydání v tištěné podobě a díky podpoře a technice divadla Lampion i audioknihy, kterou si mohou děti pouštět před spaním. Kdo by si byl býval pomyslel, že domácí výuka přinese takové možnosti.“

Děti z 1.A ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, pod taktovkou třídní učitelky Dany Odvárkové a lektorky Dominiky Prokopové vytvořily svou první knihu, kterou si, jako vzpomínku na domácí výuku v době koronavirové, odnese každý, společně se závěrečným vysvědčením, na konci školního roku.

Starší učitel nemusí za těmi mladými zaostávat

Ředitel školy Václav Barták k tomu dodává: „Když na začátku školního roku přivítala paní učitelka Odvárková své nové prvňáčky ve škole, nikdo ani náhodou nemohl tušit, že jejich první školní rok bude plný neočekávaných událostí a dospěje až tak daleko, že žáci nebudou dva měsíce chodit do školy. Kdo by si myslel, že zkušená učitelka Dana ztratí rázem půdu pod nohama a raději odejde do předčasného důchodu, než aby se učila s moderními technologiemi, ten se hluboce mýlil. Dokonce jako první ve škole dokázala flexibilně rozjet výuku na dálku prostřednictvím videokonferencí. Jestliže se říká, že poprvé v historii žijeme v době, kdy mladší generace učí starší, v tomto případě to bylo zcela naopak. Mladší kolegové od ní opět přijímali poznatky a zkušenosti a tak se nám podařilo e-learning rozjet efektivně a velmi rychle. Paní učitelka se ale nespokojila s pouhým plněním vzdělávacího programu a pojala výuku mnohem kreativněji. Když jsou zavřená divadla, proč divadelníky nevyužít jinak? Spojila se s kladenským divadlem Lampion a přes web kamery začaly probíhat hodiny dramatické výchovy. To byla nesporně velká psychická vzpruha pro děti, které zůstaly zavřené doma. Toho si nemohli nevšimnout rodiče a k výuce se postupně také přidávali. Po pár lekcích padl nápad, že žáci zapojí svou dětskou fantazii a vyrobí si vlastní knihu. Nic nestmelí kolektiv učitelky, dětí a rodičů než společná tvorba.“

Možná jste si logicky domysleli, že žáci zbořili i ten poslední mýtus a napsali onu plánovanou knihu. V tomto momentě musím ovšem moment překvapení zvýšit. Našim prvňáčkům se totiž podařilo napsat knihy rovnou dvě. Nač troškařit, že? Naše škola je velice pyšná, jak šikovné děti k nám chodí. Obdivujeme naší paní učitelku Danu a velice si vážíme vstřícné komunikace a spolupráce rodičů.