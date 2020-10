Mezinárodní den stromů se na území našeho státu slaví již 150 let. Tradice, přerušená válkou a komunistickým režimem byla znovu obnovena až v roce 2000. Mnoho měst a spolků tak v tuto dobu pořádalo hromadné sázení stromů, přednášky a další akce. Tento rok jsou ale vzhledem k mimořádným opatřením rušeny. Přesto se můžete do výsadby pustit samy, ta je totiž nejvhodnější právě na podzim, případně na jaře.

Jaké je tajemství stromů?

Naši předkové věřili v bytosti zabydlené ve stromech, staří Keltové zase místo znamení zvěrokruhu rozpoznávali druhy stromů a každému z nich přiřkli charakterové rysy. Stromy opředené pověstmi a legendami zaujaly také vědce. Ti zjistili, že stromy mezi sebou dokáží komunikovat –⁠ napadené stromy Lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) vysílají pachový signál dalším stromům v okolí o svém napadení a zvyšují tak šanci na vyšší ochranu. ​Stromy se umí také vzájemně podporovat, kdy tzv. krmivé druhy stromů (např. buky) drží semínka blízko svého kořenového systému a částečně je také podporují cukrem, který získávají procesy ze slunečního svitu. “V lesních školkách nelze přehlížet význam stromů pro život. Když jdeme svou obvyklou cestou lesem, máme u stromů svá místa, kde čekáme na ostatní. Díky zastavení u stromu se s ním více a více sbližujeme - děti si hned všimnou, když se se stromem cokoli děje. Svátek stromů je milou příležitostí k vyjádření vděčnosti, třeba vyskládáním mandaly z listů a plodů stromu, nebo zasazením nového stromku do zahrady, o který začneme společně pečovat,” říká Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol.

Víte, že…



Nejvyšší strom na světě roste v Kalifornii a jmenuje se Hyperion. Tato Sekvoj vždyzelená měří 115, 6 metrů, a je tak vyšší než americká socha Svobody. Naším nejvyšším stromem je douglaska tisolistá, u které byla naměřena výška 64,1 metrů. Roste u obce Vlastiboř v okrese Jablonec nad Nisou.



Nejstarší strom se nachází ve Švédsku, a jedná se o hojně rozšířený smrk ztepilý. Jmenuje se Old Tjikko (objevil ho učitel zeměpisu, který ho pojmenoval po svém psovi), a podle výsledků měření uhlíkovou metodou je strom starý okolo 9500 let. U nás je pravděpodobně nejstarším stromem Vilémovický tis, jehož stáří je odhadováno na 1500 až 2000 let.



Nejmohutnější strom světa je sekvojovec obrovský nazývaný Generál Sherman. Odhaduje se, že objem jeho kmene je přes 1400 m3 a každý kubík váží přibližně tunu. Nejširší strom pak najdete v Mexiku. Druh tisovce (Taxodium mucronatum) zvaný Tulský strom, má obvod kmene 42 metrů.



Nejvíce rozrostlý strom je ledvinovník (Anacardium), tedy kešu, který zabírá plochu větší, než je fotbalové hřiště (8500 m2).

Autor: Denisa Dvořáková