Věra Herajtová s kladenskou činohrou spolupracuje pravidelně, v posledních letech zde byly pod jejím vedením uvedeny např. inscenace Absolvent (2017), Oskar a růžová paní (2018) a Apartmá v hotelu Plaza (2018). Pro Smrt v růžovém vytvořila režisérka nový překlad a k vlastní textové úpravě říká: „Zaměřila jsem se na intimní čas před odchodem Édith Piaf z tohoto světa, na jaterní kóma. Něco jsem si o tom, jaké fantazijní smršti se v kómatu odehrávají, nastudovala… V naší inscenaci nejde o realitu, jsme uvnitř vizí, které se odehrávají v její mysli. Abychom spolu s Édith mohli prožívat bouřlivé sny propletené se skutečností, její lásky, její šansony i smíření, musíme k ní být co nejblíž… Doslova „uvnitř“ Édith Piaf, která střípkovitě odkrývá svůj životní příběh. Je to hra se smrtí. Umírá. Není ale bezmocná, jedná v mysli. Tam naplno žije a zpívá. Musíme být uvnitř jí samotné, abychom pochopili fantazijní hru s démony, které si sama vypěstovala.“

Jana Zenáhlíková se kladenským divákům vůbec poprvé představí v prostoru malého sálu. „Édith obdivuji za její bezbřehou vůli k životu, sílu vyhrabat se z čehokoli a odhodlání nikdy se nevzdat. Jako by cítila, že její svíčka není z nejdelších, nechala ji zářit „do plnejch“…

Žila naplno, zpívala naplno, milovala naplno“, říká herečka a zpěvačka k nové roli. Herecké obsazení pak doplňují hostující Veronika Svojtková a Tomáš Alferi, který je zároveň podepsán pod hudebním nastudováním. Autorem scény a kostýmů je výtvarník Jozef Hugo Čačko. Cílem tvůrčího týmu bylo vytvořit specifický svět Édith Piaf. „Diváci budou mít možnost zakusit svět francouzské ikony všemi svými smysly. A to doslova. Jdeme totiž za hranici audiovizuálního zážitku“, doplňuje dramaturgyně inscenace Anna Smrčková.

Fascinující životní příběh pěvecké hvězdy je plný lásky a slávy, ale také ohromné bolesti a zklamání. „Édith měla neskutečné osobní kouzlo. Milovala život a šanson a lidi se vším všudy. Žila přítomností naplno, nebo spíš „nadoraz“. Každý den tady a teď… Do úplného konce, kdy byla těžce nemocná, zpívala božsky! Přijímala s pokorou všechny tragédie, které ji potkaly. Padala na dno a znovu se zvedala jako Fénix z popela. Tohle na ní nejvíce obdivuji - tenhle dar „znovuzrození“. Těch havárií a nemocí a bolestí a osobních životních proher bylo strašně moc a pokaždé se „vrátila zpět“ a zase žila naplno. Přitom neztratila svůj báječný smysl pro humor, nikdy nezatrpkla. Milovala život „nadoraz“, dodává Věra Herajtová.

Ľubomír Feldek

Slovenský dramatik, překladatel a básník se narodil se 9. října 1936 v Žilině. Absolvoval Vysokou školu pedagogickou v Bratislavě, kde studoval slovenský jazyk a literaturu. Už v době studií začal pracovat jako redaktor ve vydavatelství Mladé letá. V letech 1961-1973 pracoval ve svobodném povolání jako spisovatel, poté (až do roku 1986) byl vedoucím redaktorem oddělení původní a překladové poezie a současně dramaturgem divadla Nová scéna v Bratislavě. V roce 1989 se podílel na založení hnutí Verejnosť proti násiliu. Od roku 1990 byl vedoucím redaktorem kulturní přílohy občasníku Verejnosť s názvem Ahoj, Európa. Po krátké účasti na politickém životě se cele věnuje literární tvorbě. Je autorem původních divadelních her pro děti i dospělé, překladů divadelních textů do slovenštiny.

SMRT V RŮŽOVÉM (Ľubomír Feldek)

Překlad, úprava, texty písní a režie: Věra Herajtová

Dramaturgie: Anna Smrčková

Výprava a projekce: Jozef Hugo Čačko

Hudební nastudování: Tomáš Alferi

Hrají: Jana Zenáhlíková, Veronika Svojtková j.h. a Tomáš Alferi j.h.

Premiéry

25. a 26. února v 19:00 v Městském divadle Kladno

Nejbližší reprízy

1. a 8. března v 19:00

