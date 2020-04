"Situace není pro nikoho vůbec jednoduchá. Kladenské školy měly navíc nevýhodu, že k uzavření došlo v průběhu jarních prázdnin, kdy řada pedagogů byla na dovolených, a tak se ani na rychlo nemohla zrealizovat nějaká školení a domluvit konkrétní postupy. Rozhodli jsme se tedy postavit vzdělávání na dvou základních pilířích, které žáci, rodiče i učitelé umějí z prezenční formy výuky používat. Jedná se o online učivo na stránkách školy, kam po celý rok průběžně umísťujeme aktuálně probírané učivo pro nemocné žáky a informační systém školy – iškola – který slouží pro ověřování znalostí žáků formou testů. Jako další tři doplňky jsme zavedli aplikaci Wocabee na výuku a procvičování slovní zásoby v anglickém, německém a ruském jazyce, online video hodiny prostřednictvím MS Teams a balíček bonusů v podobě různých programů a aplikací, které jsme získali zdarma od našich partnerů.

První týden byl velmi těžký, neboť jsme naráželi na řadu problémů. Od zapomenutých přihlašovacích údajů, přes IT dovednosti žáků, rodičů, ale i učitelů, velkou různorodost IT vybavení v domácnostech, vícero dětí v jedné rodině, které se musejí střídat o zařízení, rodiče pracující na home office, kdy nemohou tolik času věnovat učení se s dětmi, protože musí pracovat a navíc se samozřejmě musí starat o domácnost a mnohé další.

Během prvního týdne jsme museli systém online učiva předělat, aby byl přehledný zejména pro rodiče a žáky. To znamenalo distanční proškolování učitelů a úpravy systému. To vše za plného provozu a téměř nepřetržité IT podpory pro rodiče a žáky. Vyladilo se množství učiva, aby to bylo pro žáky a rodiče únosné, stanovila se jednotná podoba tvorby zadání a úkolů ve všech třídách, zavedl se jednotný režim vkládání učiva na pondělí na celý týden dopředu, aby si jednotlivé rodiny mohly naplánovat svůj režim, rozvrhnout a zadat práci a žít alespoň trochu normálním životem.

Po celou dobu se poskytuje rodičům a žákům podpora formou emailů, telefonických konzultací a v mnohých případech i vzdálených přístupů. To vše obnáší velké nasazení všech vyučujících, u kterých jsou IT dovednosti také na různé úrovni, ale i vynikající spolupráci s rodiči a žáky. Samozřejmě, že ne všichni jsou se vším spokojeni, ale postupně si vše sedá a začínáme si na nový režim zvykat. Přes to všechno si myslím, že se naše úsilí vyplatilo, neboť během prvního týdne se nám podařilo rozběhnout výuku s 97% žáky školy a v 8 třídách se rozběhly i online video hodiny prostřednictvím MS Teams. Na dalším vyladění stále pracujeme, a tak dnes, tedy počátkem 3. týdne, máme v distančním vzdělávání zapojeno již více než 99% žáků školy a naprostá většina žáků na 1. i 2. stupni se účastní online video hodin přes MS Teams, kterých máme aktuálně na tento týden naplánovaných 71. Online video hodiny byly původně zamýšleny vzhledem k naší připravenosti jako okrajová záležitost. Během 14 dní se však ukázalo, že jsou velice vítanou součástí. A to nejen z důvodu pomoci rodičům či žákům s výukou, výkladem, vysvětlením, nebo konzultací, ale i z pohledu sociálního. Hodně lidí snáší aktuální situaci špatně. Jsou pořád doma, mají omezený režim a možnosti, všichni jsou stále spolu, na což bohužel v dnešní době taky není mnoho lidí zvyklých, a tak vizuální i verbální kontakt s někým jiným je velice vítaným zpestřením, které zlepšuje náladu.

Celkově se dá tedy říci, že díky společnému úsilí, pochopení a trpělivosti, přečkáme tuto dobu ve zdraví a stále se vzdělanější. Ačkoliv se jistě všichni těší, až se vše vrátí do normálního režimu a téměř všichni budou rádi až se zase půjde do školy, tak alespoň na naší škole dojde během krátké chvíle k velikému posunu z pohledu IT dovedností a využívání informačních technologií, ke kterému bychom se normálním životem dostali až za několik let.

Nezbývá než popřát hodně zdraví, sil a optimismu do následujících týdnů."