Jmenuji se Barbora Panovská a v Labyrintu jsem dobrovolnicí. Po přečtení propozic na Lidickou výstavu jsem začala uvažovat o tom, co tvořit na téma „Karavana“. Při kroužcích jsme s dětmi vedly rozhovory na toto téma a postupně vznikal projekt pro tuto výstavu.

Projekt Labyrintu jede před mezinárodní porotu do Lidic. | Foto: Barbora Panovská

Už na začátku mých úvah byla vize spojit keramické kroužky s výtvarnými. Po hovorech s dětmi, vznikl zatím v mé hlavě, tedy již konkrétní projekt, který se líbil i mé kolegyni, vedoucí keramické dílny v Labyrintu, Janě Hromasové. Projekt jsem představila naší nové paní ředitelce Lucii Peštové, která mi byla velkou oporou.

Stále jsem však potřebovala „technickou pomoc“ někoho, kdo postaví konstrukci, vyrobí nasvícení naší karavany tak, aby se promítaly stíny na pozadí. Této role se ochotně ujal náš údržbář Pavel Lorenc, který si poradí, ve složitém provozu našeho zařízení, se vším.

Pan Viktor Žuk a paní Nadia Katernoga, kteří u nás učí olejomalbu, si vzali za své tvorbu výtvarného pozadí. Dětem na kroužku předložili námět karavana a poušť. Odvahu na malbu pozadí však nakonec měla jen desetiletá Eliška Šlehofrová, která se toho zhostila skvěle.

Lehké nakonec nebylo získat naše malé účastníky kroužku keramiky pro tvorbu velbloudů. "To nezvládnu, to nedám," byly jejich odpovědi. Nakonec prvního velblouda vyrobil devítiletý Jonáš Štorek za padesát minut. Další velbloudy a obchodníky vyrobili: Benjamin Čabla 8 let, Stela Náprstková 8 let, Jana Dimová 11 let, Sarah Jílková 11 let, Alfréd Tůma 5 let, Pelcová Nela 13 let, Dominik Remeš 13 let, Pavel Štrál 8 let, Eliška Kubásková 6 let, Antonín Kalina 6 let, Klimendová Dara 6 let.

Na projektu jsme pracovali déle jak dva měsíce, ale již máme hotovo. Nyní si jen držíme palce, aby se projekt líbil i v Lidické galerii.