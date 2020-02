Nechat děti dívat se na obrazovku? Nechat jim v rukou mobily? Jinými slovy: jaký vliv má současné využívání moderní technologie na vývoj lidského mozku? Skutečně lidstvo hloupne? Anebo je to přehnaná obava minoritní skupiny vědců? To byl ve zkratce obsah první letošní Inspirativní kavárny, tradiční akce projektu MAP II na Nymbursku pro širokou veřejnost. Jejím hostem nebyl nikdo povolanější než doktor Martin Jan Stránský, celosvětově uznávaný neurolog, vědec, primář na Yaleské univerzitě v USA. A přítomná široká veřejnost se nestačila divit.

Z přednášky Martina Jana Stránského v Nymburce. | Foto: Olga Vendlová

V úvodu své přednášky ocenil Stránský funkční bar na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce. „Budete moct jít na panáka, až uslyšíte vědeckými fakty podložené informace o tom, že lidstvo skutečně stojí po dvou stech tisících let na existenční křižovatce,“ řekl téměř šedesátce přítomných, kteří zaplnili prostor do posledního místa. „Ne každá technologie je špatná, taková žehlička má svůj význam,“ zahájil zvesela svoji přednášku doktor Stránský. V první části ukázal názorným a zároveň zábavným způsobem posluchačům, jak se vyvíjí lidský mozek jedince i z hlediska lidského rodu. V druhé části pan doktor přitvrdil a kladl před publikum výsledky dlouhodobých vědeckých výzkumů, které dokazují, že vlivem technologie za posledních 20 let:

· IQ se nezvyšuje, ba klesá

· Klesají výsledky ve standardizovaných testech

· Procento lidí s depresí se zdvojnásobilo (u adolescentů se zvýšilo o 70%)

· Více než 50% studentů trpí úzkostí

· Počet sebevražd se zvýšil o 25% (ČR je v EU nad průměrem: 4 sebevraždy denně)