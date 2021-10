Eva Uherková odešla ve věku 93 let do sokolského nebe

Ve čtvrtek 30. září 2021 zemřela ve věku 93 let Eva Uherková, gymnastka a zasloužilá cvičitelka Sokola Kladno, poradkyně Vzdělavatelského odboru župy Budečské. Členkou Sokola byla Eva Uherková (roz. Poštová) od dětství do jeho zákazu po roce 1948, a opět od obnovy Sokola v roce 1990 až do své smrti ve věku 93 let. Povoláním byla učitelkou II. stupně ZŠ.

Eva Uherková zemřela 30. září 2021 ve věku 93. let. | Foto: Alena Kottová