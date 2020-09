Srdečně zveme v sobotu 19. září do Velvar na již třináctý ročník hudebního minifestivalu NATVRDEL. Letos už konečně v nové dřevostavbě – Účku.

Celý program zahájí mim, Michal Hecht s jeho PANTOMIMOU pro všechny generace. Dívčí šestičlenné „a capella“ sdružení TOTÁL VOKÁL jsme mohli v roce 2014 vidět na Malvaňáku v šapitó poprvé, kdy nám zazpívaly i místní hymnu Ó, Velvary! V té době se současná podoba okolí Malvaňáku rodila a projekt Účka se začínal kreslit. To budou holky na tu změnu po šesti letech koukat! Začátky UŽ JSME DOMA sahají do první poloviny osmdesátých let. Od té doby kapela několikrát objela doslova celý svět, vydala mnoho desek u nás i v zahraničí, odehrála tisíce koncertů. Pokud bychom měli ukázat na nejvýznamnější tuzemskou kapelu alternativního punk/rocku, budou to rozhodně UJD!