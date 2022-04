Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců - Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona - a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy a odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City. ( ČSFD )

Recenze

Přiznávám, že ze začátku jsem měla ze snímku režírovného Mattem Reevesem strach a do kina se mi ani moc nechtělo. Bylo to dost kvůli minulému Batmanovi, režírovanému “velikánem” Christopherem Nolanem, jehož hlavně druhý film, Temný rytíř, se stal takřka nepřekonatelným. Děsil mě trochu i Bruce Wayne alias Batman, v podání Roberta Pattinsona, kterého znám popravdě hlavně díky Twilight sáze a Harrymu Potterovi, kde mě zrovna dvakrát neoslnil, takže asi budu muset zkouknout nějaké jeho novější filmy, v nichž by mohl nejspíš zářit víc.

Batman 2022.Zdroj: archiv pořadatele akceJe tedy již jmenovaný Temný rytíř nakonec překonatelný? Ukázal Pattinson, že je vlastně dobrý herec?

Film mě nakonec mile překvapil! Už ze začátku bylo vidět, že to není žádná sranda, ale drsná tajemná detektivka. Ano, jestli jste čekali biják plný akce, tak vás budu muset zklamat, akce tu není mnoho a je nahrazena spíš propracovanou detektivní zápletkou, která postupem času odhalí vždy kousek skládačky a tak si člověk není až do konce jistý, jak to vlastně dopadne a jestli se temnému rytíři vůbec podaří objevit a následně zastavit záporáka.

Z představitele hlavního hrdiny jsem nakonec byla taky nadšená, Pattinson tady ukázal, že je to fakt “pan herec”, který si zaslouží ještě víc takových rolí, za celý film sice moc nepromluvil, ale to nic neměnilo na jeho hereckém výkonu, v němž jsem mu opravdu věřila Batmanovu nezkušenost a trauma z dětství.

Samozřejmě nesmím zapomenout ani na ostatní herce. Taková Catwoman v podání Zoë Kravitz byla mrštná jako kočka a s Batmanem se skvěle doplňovali. Hlavní záporák hraný Paulem Danem byl pořádný psychopat, ze kterého šel děs. A najdou se tu i další známá jména jako třeba Colin Farrell, o kterém jsem se však dozvěděla až po zhlédnutí filmu, jelikož jsem ho nepoznala, tím bych chtěla vyzdvihnout práci maskérů.

Batman 2022.Zdroj: archiv pořadatele akceNejvětším mínusem byla asi stopáž, protože ne všem se chce strávit v kině skoro tři hodiny, tohle je však individuální a jde o to, jak diváka film zaujme a vtáhne do děje, mně ta délka nijak nevadila, na plátně se pořád něco dělo, takže mi to vcelku rychle uteklo, ale jak říkám, záleží na člověku. Při některých scénách bylo slyšet, že některé diváky pobavily, což si myslím, že nebylo vždy účelem (ale stalo se to pouze třikrát a jednou to možná i účel doopravdy byl). Taky zvažte jak staré děti na Batmana vezmete, protože ty vraždy nejsou vždy pro slabé žaludky a hlavní hrdina na mě svým chováním občas působil lehce nemilosrdně.

I přes některé mínusy se tu najdou i další plusy. Kupříkladu perfektní kamera Greiga Frasera (ten pracoval i na nové Duně), a celkové vykreslení temných uliček Gothamu a mafiánských barů. Neměla bych zapomenout ani na hudbu od Michaela Giacchina, jež tomu všemu dodávala tu “atmošku”. A úplnou perličkou je samozřejmě skladba, která snímek otevírala i zavírala, a to skladba “Something in the way” od Nirvany, díky které jsem si pomyslela „Tak tohle je cool“ a taky bylo, lepší píseň prostě Matt Reeves vybrat nemohl.

Pokud jste tedy nového Batmana ještě neviděli, běžte to okamžitě napravit! Stojí to za to.

Autor: Klára Sitařová, student Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou

