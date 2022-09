Kapela Avatar je na scéně přes dvacet let a pochází z Göteborgu. Na kontě má osm studiových alb, prozatím poslední “Hunter Gatherer” vyšlo v roce 2020. Kapela BloodBbound z Bollnäsu letos slaví krásných osmnáct let. Diskografie čítá devět studiových desek, loni přibyl nejnovější kus “Creatures of the Dark Realm”.