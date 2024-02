/FOTOGALERIE/ Na Gymnáziu Kladno se na svátek všech zamilovaných odehrála doposud nevídaná akce. Studentský tým Aktivní Kladno, který se už jedenáctým rokem věnuje charitativní činnosti, se letos rozhodl zařadit mezi stálice premiérovou soutěž s názvem Peče celý gympl.

Soutěžních výrobků se sešlo téměř čtyřicet a porotci tak neměli lehké rozhodování. | Foto: se souhlasem Gymnázia Kladno

"Hledali jsme způsob, jak do akce vtáhnout co nejvíce účastníků a tak jsme vyhlásili soutěž o nejlepší pekařské počiny s valentýnskou tématikou," řekla jedna z vedoucích týmu profesorka Zuzana Vosátková. A protože se jednalo o soutěž, organizátoři se rozhodli oslovit odbornou veřejnost, která by byla ochotna zhostit se role porotců.

"Naše pozvání k naší radosti přijali majitelé cukrárny Ňam Ňam manželé Březinovi, majitel kuchařské školy Michal Kruliš a majitelka nově otevřené kavárny Klafárna Eliška Ondrušová, kteří byli nápadem nadšeni," doplňuje profesorka Adéla Vaníková.

Soutěžních výrobků se sešlo téměř čtyřicet a porotci tak neměli lehké rozhodování. Nakonec vybrali tři nejlepší a nejchutnější počiny, udělili také čestná uznání a všichni soutěžící si domů odnesli zasloužený diplom. Všechny výrobky pak byly během hlavní přestávky prodány autory.

Díky této neobvyklé akci dostaly příležitost skryté talenty, kterých má škola mezi studenty nečekané množství. A díky štědrosti kupujících tak může Aktivní Kladno přidat do letošní pomyslné "kasičky" neuvěřitelných 10 854 korun, které poputují dětskému oddělení kladenské nemocnice.

studenti Gymnázia Kladno