Výstavu Zapomenutá vůně střelného prachu můžete ve Veigertovském domě (Karlovo náměstí 8, Kolín) navštívit až do 29. května. Otevřeno je každý den kromě pondělí. Od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a víkendy od 10 do 17 hodin.

Autor: Radka Pšeničková

Děkujeme za příspěvek a i vy neváhejte posílat ty vaše!

