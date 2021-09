Tímto jedinečným koncertem chce Michael Hejč a my s ním podpořit Základní uměleckou školu Unhošť a její žáky.

Mezi největší jeho hity Michaela Hejče patří Vltava, která se posléze stala hitem nejen v českých, ale i zahraničních rádiích a klubech. Jako jediný houslista na světě má za sebou vystoupení na světově známé party Sensation White nebo na megakoncertu Paul van Dyka v pražské O2 Aréně. V roce 2010 jezdil tour nejúspěšnějších tanečních parties s názvem MeccaMix. V květnu 2011 v Petrohradu se zůčastnil Mezinárodního Festivalu „Baltská Fregata", kde získal hlavní cenu Grand Prix a stal se Laureátem Ruské Federace.

Na koncertu zazní tyto skladby:

Omaha – Michael Hejč

Chandelier – Sia

Without you – David Guetta

We found love – Rihanna

Break Free – Ariana Grande

Wrecking Ball – Miley Cyrus

Christina Perri A Thousand Years

Clean Bandit Symphony feat Zara Larsson

Love me like you do - Ellie Goulding

A million dreams - The greatest showman

Extraordinery - Clean Bandit

Sam Smith - Writings on the wall

You are the reason

Never enough - The greatest showman

Vltava - Bedřich Smetana

