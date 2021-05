„Této půjčky si moc vážím a otevřela mi cestu k tomu, abych mohl dokončit a v dohledné době zahájit provoz vlasteneckého muzea, které ukáže tradici a velikost našeho národa. Myslím, že je to v této době, kdy se z nás snaží dělat společnost Evropany, moc důležité. Mně se dostalo pomoci od člověka, kterému tímto moc děkuji, ale myslím si, že nejsem jediný, kdo pomoc potřeboval, že spousta lidí by se měla podívat kolem a hledat ty, kteří potřebují pomoci, ale neumí si o to požádat.

Možná se ptáte, proč jsem si neudělal transparentní účet. Nechci získávat peníze od těch, kteří sami moc nemají. Protože vím, že jsou to právě oni, kteří nejvíce na tyto účty posílají. Chci, aby elita pochopila, že ta pomoc je na ní. Dnes je tady spousta začínajících umělců, kteří potřebují do začátku finanční injekci, je potřeba je podpořit, aby to, co je baví, vůbec chtěli dělat. Těmto všem přeji, aby měli to štěstí a našli také takového mecenáše jako já. Kulturu považuji za duševní potravu pro člověka, potřebujeme rituály a vzdělání, které nám kultura poskytuje. V neposlední radě moc děkuji za podporu a povzbuzení mé rodině, manželce, dětem, babičce i tátovi. Bez jejich pochopení by to bylo pro mne o dost těžší.“

Autor: Pavel Kuře