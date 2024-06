Jak dlouho už váš soubor existuje a jak vzpomínáte na své začátky?

Sklad Na Rock jsme založili v roce 2010, postupně se v něm vystřídalo několik hostů a oprovodných kytaristů, mám pocit, že celkem to bylo ohromné číslo, osobně jsem spolupracoval s osmi hudebníky. Což byla dosti častá změna v line-up u kytar, a dalo mi to asi nejvíc do hudební praxe. Všech těch kluků si moc vážíme.

close info Zdroj: Kristýna Kučerová zoom_in Foto z klubu Dundee Jam na Kladně.



Jak jste se dali dohromady, kolik hudebníků je v sestavě nyní?

Po celou dobu trvání jsme pevně sehrané trio, to šlape nejlépe. V takovém případě nejde nic schovat a musíte umět hrát, zároveň společně komunikovat. O rytmiku tzn. na bicí soupravu hraje Martin Rambo Kučera a k němu sedí s baskytarou náš Veterán Karlos.

Co se změnilo za dobu, kdy jste na scéně, prošla například změnami i tvorba?

Do naší tvorby neustále implementujeme něco nového, jinak by nás to tolik nebralo. Nejlíp je to slyšet na našich albech, kdy je každá deska jiná a zároveň posunem dál. Takže ty změny, nebo spíše doplňky lze chápat, tak, že zařadíme akordeon, rototomy a různé jiné melodické nástroje, než je jen kytara. Velmi zajímavě se tím doplní kytarové či bicí sólo. Děláme i vícehlasné sbory a na to sázíme nejvíc.

Jaký hudební styl preferujete, odkud čerpáte inspiraci?

Máme rádi syrový rock, ať už tuzemský nebo třeba zahraniční, samozřejmě, že preferujeme české texty, o holkách, pivu, motorkách apod. To nám pro náš garážový grunge rock vyhovuje. Jinak kromě moderní hudby si rádi poslechneme punk devadesátých let, anebo spřízněné soubory, se kterými občas vystupujeme v rámci akcí třeba na pozvání. Naštěstí kapel je dost, takže to je zábavné.

close info Zdroj: Kristýna Kučerová zoom_in Foto z klubu Dundee Jam na Kladně.

Co je nového v současné době? Máte speciální image?

Začnu tou image, mám teď dlouhé vlasy a jsem mánička, stále rád nosím khaki maskáče s kapsami a džísku a bubeník pak motorkářský křivák a čepice s kšiltem. Baskytarista asi obvykle baloňák nebo tak něco, co vím, tak žádné nové tetování teď nemáme. Novinkou u naší party je to, že jsme v květnu natočili nové skladby. Vydáme to do půl roku jako dvojalbum a s tím budeme za rok kroužit živě před lidmi.

Kdy a kde vás můžou fanoušci vidět hrát, jak to máte do budoucna?

Po návratu ze studia oprašujeme best of playlist ze tří desek. Sezónu zahájíme na Kladně 8. června U Mazanýho kojota. Největší událostí je pak 22. června Aluna Fest v Údrnicích na Jičínsku, kam právě jezdíme nahrávat do stejnojmenného studia. Po dvou měsíční letní pauze, kdy máme osobní a rodinné povinnosti, se vrátíme na podzim 28. září do klubu Jazz Cafe Fany ve Slaným a 14.9. do pražské Hospody Brouk na Vltavské, Praha. Jeden výjezd bude i do Klubu Barák v Kostelci nad Černými Lesy v sobotu 26. října. Pak se objevíme zase doma na Kladně v klubu Dundee Jam, tam kapela odehraje 9. listopadu. Na podzim také vyjde první část plánované čtvrté desky, aby mohla potěšit skalní fanoušky a šla dál sama poznávat svět.