Paní majitelka firmy si s námi popovídala o celé historii firmy, o tom, jak po roce 1990 začínali, jaké novinky nejprve při výrobě svíček uváděli do provozu, jak stroje postupně modernizovali a v současné době výrobnu svíček rozšířili do několika měst v republice – byla to opravdu zajímavá přednáška.

Pak jsme si prohlédli výrobu svíček, mohli jsme si udělat i vlastní svíčku, poté jsme dostali pohoštění v malé kavárničce a nakonec jsme přešli do vedlejší budovy, do výrobny belgické čokolády. I tam jsme si udělali vlastní čokoládu, nakoupili jsme si v podnikové prodejně mnoho svíček i čokolády a spokojeni jsme se navrátili odpoledne do Kladna. A těm našim členům a členkám, kteří z různých důvodů na exkurzi nemohli jet, jsme na naší listopadové besedě vyprávěli, co jsme viděli a o jakou zajímavou podívanou přišli.

Pravidelné besedy s různou tématikou jsou každou 1.středu v měsíci v Hotelu Kladno od 14.00 hodin, 1.patro salonek. Pořádáme zajímavé přednášky nebo prezentace a zveme na naše besedy zajímavé přednášející. Také nás často navštěvují zastupitelé kladenského magistrátu a besedujeme s nimi o problémech i úspěších města Kladna. Kromě toho jezdíme na výlety nebo i na exkurze, chodíme do Městského divadla Kladno, společně i do solné jeskyně, několik našich členek již mnoho let navštěvuje Univerzitu 3.věku a kurzy na počítači v kladenské FONTÁNĚ, prostě zpestřujeme si náš seniorský život podle svých zájmů a možností.

Autor: Hana Němcová, předsedkyně 4. MO SENIOŘI ČR Kladno