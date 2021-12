Dodržování pravidelného denního rytmu znamená, že se jídlu, práci, odpočinku i spánku věnujete pokaždé v podobnou dobu, a to včetně víkendu. Je jasné, že to nemusíte dodržovat na sto procent, ale určitá pravidelnost je pro náš organismus přínosná. Jak pro zdravý spánek, tak například pro trávení nebo psychickou pohodu.

Pokud chodíte spát pokaždé v přibližně stejnou dobu, tak si na to váš organismus „navykne“ a začne se v tu dobu připravovat na chvíle odpočinku a nastartuje usínání. Stejně tak to funguje i se vstáváním, protože díky pravidelnému režimu začne být spánek asi hodinu před plánovaným probuzením lehčí a organismus je na start dne lépe nachystaný.

Zakažte si posouvání budíku

Když budík zazvoní, odkládat ho o pět nebo deset minut, třeba i několikrát za sebou, je velmi rozšířený zlozvyk, kterému podléhá hodně lidí. Pro ranní vstávání je to však to nehorší, co může být. Když se na chvíli proberete a pak zase upadnete do spánku, a to několikrát po sobě, způsobí jedině to, že se budete cítit unavenější a budete se probouzet pomaleji, než kdybyste vstali rovnou.

Pokud vám k tomu chybí vůle, zkuste si budík umístit dál od postele, abyste museli vylézt ven a popojít, abyste ho vypnuli. Můžete si také pořídit moderní budík, který začne hrát vaši oblíbenou píseň nebo zvolenou rádiovou stanici. Některé budíky pouští různé příjemné zvuky, jako cvrlikání ptáků, nebo umí svítit. Existují i pokročilá zařízení, která monitorují hloubku vašeho spánku a zbudí vás ve chvíli, kdy je to pro organismus nepříjemnější.

Ranní doušek povzbudí

Sousta lidí by bez ranní kávy nezvládla ani opustit byt. Ne každému ovšem velká dávka kofeinu po ránu svědčí, takže mohou místo toho sáhnout po bylinkách, které vás také povzbudí. Z bylin rostoucích v našem pásmu můžeme využít rozmarýn, který pomáhá překonávat únavu i zlepšovat depresivní stavy.

Mějte probouzecí rituály

Po probuzení ještě mozek nefunguje na sto procent, je proto dobré mít naučený sled činností, které následují poté, co vylezete z postele. Někdo prvně zamíří do koupelny, opláchnout si obličej, jiný začne s převlékáním a další se nejprve shání po něčem k snědku. Stejně jako u režimu celého dne je dobré mít zažitý postup ranních příprav. Ušetříte si zmatené bloudění bytem od jednoho ke druhému, kdy se může snadno přihodit, že se s obutýma botama a v kabátě rozpomenete, že jste si zapomněli vyčistit zuby.

Také je vhodné si ranní chystání co nejvíce usnadnit. K posteli si nachystat bačkory a župan, abyste zůstali v teple i po opuštění lůžka. Mít dopředu rozmyšlené oblečení, které si na sebe vezmete. Nebo mít kompletně sbalenou tašku, kufřík nebo batoh, který budete ten den potřebovat. Kvůli ranní zmatenosti byste mohli snadno něco zapomenout.

Autor: Jarmila Podhorná