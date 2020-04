Deník vám nabízí pohled dětí 3.ročníku Cílkovy domácí školy v Nymburce.

» Na karanténě je dobré, že jsme celá rodina doma.

Táta ani máma nejezdí do kanceláře. Máme školu on-line, tak se alespoň můžu vidět s kamarády a Markétou na dálku. Jídlo se snažíme nakupovat hlavně přes internet. Jsem moc ráda, že je venku hezky a můžeme být celé odpoledne na zahradě. Babičky a dědečky raději nenavštěvujeme, ale každý den si s nimi voláme.

» Nemusíme brzy vstávat do školy ani do práce.

Trávíme spolu více času a je nám dobře. Máme školu on-line a moc mě to baví. Mrzí mě, že nemůžu chodit na kroužky. Blbneme s taťkou a mamka peče dobroty. Občas jdeme ven, ale s omezením.

» Jsme doma nebo pracujeme na naší zahradě.

Na nákupy jezdí jenom rodiče s rouškou. Škola je on-line. Nemůžu chodit za kamarádama a to mi vadí. Na zahradě jsme bourali včelín a to mě bavilo. Už se těším na oběd ve škole.

» Karanténa mě zatím baví.

Je to lepší, že nemusíme ráno tak brzo vstávat a rodiče jsou doma. Trochu se mi stýská po kamarádech, ale vidíme se aspoň na obrazovce při škole on-line. Někdy nám Markéta vypne mikrofon na dálku, protože to moc hučí. Musí mluvit jen jeden. Bojíme se o babičku, aby to nechytla, ona už je stará a špatně chodí. To je teď smutná věc. Jinak mi připadne, že to je v něčem i lepší.

» My se máme při karanténě hezky.

Hodně jsme spolu a pořád je co dělat. Maminka je ráda, že má čas uklidit a umyla už okna. Tatínek se stal dobrovolníkem a jezdí na nákupy starým lidem. Oni nesmějí ven. To je moc těžké, ale tatínek říkal, že by spíš potřebovali navštívit a uklidnit a to on nesmí udělat, má roušku a rukavice a dezinfekci. Chtěl jsem jet s ním. Je to ale zakázané.

» Jsme doma a na zahradě.

Sejeme kytky a zeleninu. Karanténa je kvůli koronavirusu a lítáme s dronem. Na zahradě nám začaly pracovat včely a kvetou kytky. Babička zasadila hyacinty. Opékáme buřty. Nejde být vevnitř, ještěže máme zahradu.

ČTENÁŘ REPORTÉR: Markéta Literová (Cílkova domácí škola)

Podělte se s námi o své příběhy a fotografie. Staňte se ČTENÁŘEM REPORTÉREM. Vzkazy i fotografie vkládejte přes web www.deník.cz