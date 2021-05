Jak ubránit Elišku před vyhazovem do tmy?



Před nedávnem přecházelo přes naši zahradu duhové koťátko. Uprostřed dvorku se zastavilo,rozhlédlo a okamžitě se mu u nás tak zalíbilo,že zůstalo natrvalo. (Mně se stalo před léty totéž.) Začali jsme mu říkat Eliška.

Po krátkém čase bylo zřejmé, že je to milý, něžný, inteligentní tvor. Oproti mé ženě. Protože…

Moje žena má to srdce ono okouzlující stvořeníčko večer po celodenním pobytu v pelíšku na pohovce bafnout a vyhodit ze dveří do tmy! Neskutečné! Co když Eliška v tom nevlídném černém stínu narazí čumáčkem do stodoly! Do nějaké větvičky! A poraní si ho! To přece nejde!

Každý večer před oním vyhazovacím aktem se u nás z mé strany odehraje srdceryvná scéna. Ale moje žena je neoblomná. Jejím hlavním argumentem je, co když to tu podělá. Aby se nepodělala! Copak Eliška něco takového dělá?!

Ale včera jsem přišel na nápad. Vstoupím do spolku proti týrání zvířat a z moci úřední jí to zakážu! A jestli ani potom neposlechne, narazí čumákem do stodoly ona! Já jí dám hyenismus!

Omluva manželce

Nedávno jsem se tu zmínil o své ženě jako o necitlivé duši, která má to brutální svědomí vyhazovat naše roztomilé koťátko Elišku na noc z domu, z důvodu, že by to tu podělala. Což já zesměšňoval.

Svět nemá být semeništěm pokrytectví, jak se často děje. K problémům a vyššímu principu mravnímu se máme stavět čelem, ať to stojí, co to stojí. Jedině to dělá z člověka Člověka. Jedině tak se má žít, aby bylo dosaženo vyšších hodnot.

Proto veřejně prohlašuji. Očernil jsem svou ženu neprávem. To já se mýlil! To já podlehl svému idealismu! Neboť naše Eliška, milé, vlídné, mazlivé stvořeníčko, se doma už dvakrát pos…

Autor: Jiří Cinkeis