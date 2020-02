„Zprvu nepříjemná, ale nakonec úsměvná situace se přihodila během pořizování záběrů v kladenské Strojovně. Při zapnutí přístroje na mlhu jsme nechtěně spustili požární alarm, takže jsme se hned postarali o pořádný rozruch. Dnes už to však bereme s úsměvem, a to včetně majitele Strojovny Jirky Koldinského, kterému se ještě jednou veřejně omlouváme,“ říká kladenský hudebník.

Jarda se navíc během natáčení klipu sblížil se zpěvačkou Anežkou Fojtáchovou, která si zahrála hlavní roli. „Poprosil jsem jí, zda by mi nechtěla zahrát ve videoklipu, no a vyvinulo se to tak, že jsme již několik týdnů spolu,“ říká šťastně kladenský muzikant.

Kromě desítek pochvalných zpráv a komentářů dorazily Jardovi gratulace k novému videoklipu také z Austrálie i USA. A právě do Spojených Států se kladenský hudebník opět chystá na turné s Petrem Jandou, jenž se bude konat během března na Floridě.

Jaroslav Nykl