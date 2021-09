O zábavný bizár se nám starají poslanci, třeba flákancem ve sněmovně, ale fajn muzika přinese radosti víc. Všechny naplánované koncerty v knihovně jsme museli v uplynulých dvanácti měsících zrušit, jenže teď ten nekonečný lockdown už snad končí. Koncerty se už můžou a američtí muzikanti zase lítají do Evropy.

Měla přijet vloni na podzim, ale protáhlo se to. Cyklus koncertů KNIHOVNA HRAJE ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně odstartuje v září úžasná Aimée Allen. Narodila se a vyrůstala v Pittsburghu v Pensylvánii, od dětství žila jazzem, protože rodičům celé dny doma jel na gramofonu. Aimée vystudovala práva na elitní newyorské Columbia University a pařížské Sorbonně, ale jazzové kluby ji bavily víc než soudní síně. S kapelou Les Bossa Novices, která spojila klasický jazz, africké rytmy a brazilskou bossa novu, nahrála čtyři CD.

Teď žije v New Yorku, zpívá v klubech na Manhattanu, skládá hudbu pro film a televizi. Sem tam udělá šňůru po Evropě, kam přiveze „velký americký zpěvník“ (great american song book), bossa novu a svoje oblíbené francouzské šansony.

Jako naše Hana Hegerová je Aimée Allen v každé písničce upřímná a autentická, smyslná a holčičí. Od rakousko-českého tria pro Evropu sestavených doprovodných muzikantů čekejme strhující harmonie i rytmy. Aimée se v Kladně zastaví v pondělí 20. 9. cestou z Vídně do Polska. V říjnu potom na šňůře South Arts Jazz Road už se svou americkou kapelou nalítá po USA z Rhode Islandu přes Illinois, Indianu, Pensylvánii do New Yorku dva tisíce mil, tj. 3200 km.

„Kdoví, co nám ten pitomej covid na podzim zase natropí. Kdoví, kdy zase v Kladně uvidíme pravý newyorský jazz. Tak si Aimée Allen nenechme ujít.“, uzavírá Ondrášek pozvánku na koncert.

Kdy: pondělí 20. září 2021 v 19:00

Kde: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1641, www.svkkl.cz

Kdo: Aimée Allen (USA) - zpěv, Walter Fischbacher (USA) - klávesy, Petr Dvorský (CZ) - kontrabas, Joris Dudli (A) - bubny

Vstupné: 200,- Kč / studenti a ZTP 90,- Kč - předprodej u návratu knih v přízemí

Aimée Allen - plakát.Zdroj: SVK Kladno

Autor: Jitka Hrušková, SVK Kladno