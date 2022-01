„Poté, co jsme zveřejnili výzvu na facebooku, překvapilo nás, kolik lidí se do sbírky ochotně zapojilo. Dárci ze Slaného a okolí díky tomu přinesli už 23. prosince na Masarykovo náměstí ve Slaném mnoho krásných dárků, které následně absolvovaly cestu krásným červeným retro vozem mého bratra až na místo určení do rozdělovského centra, kde jsme všechny dárečky slavnostně předali,“ uzavřela Lenka Jandová.