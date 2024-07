Yveta Hrubá dnes 13:23

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jsem ze severni moravy a do středních Čech jsem dorazila na delší pobyt k rodině. Podnikli jsme nějaké výlety po Kladensku a okolí a já se chci se čtenáři podělit o to, jak je tady krásně. Jako první jsem navštívila zříceninu Okoř, a ta mě absolutně okouzlila, je zkrátka krásná, Při vstupu dostanete k zapůjčení tištěného průvodce o této zřícenině, co víc si přát.