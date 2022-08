Na začátku 17. století koupili kladenské panství benediktini z břevnovského kláštera, kteří měli zásadní vliv na přebudování zámku do jeho současné podoby. Vyrostl na místě středověké tvrze a přestavbu měl na starosti jeden z nejvýznamnějších představitelů barokní architektury v Českých zemích, Kilián Ignác Dientzenhofer. Zámek sloužil zejména jako sídlo správy panství. Působení benediktinu přibližuje atraktivní formou stálá expozice dobově zařízené opatské pracovny.

V průběhu 2. poloviny 19. st. postupně zanikla původní výzdoba interiérů. Výjimkou je vzácně dochovaná kaple sv. Vavřince. Jde o historicky nejcennější část celého zámku a patří k nejvýznamnějším barokním interiérům regionu. Výstavba kaple byla dokončena v roce 1740 a její mistrovské pojetí nese řadu shodných rysů s výzdobou břevnovského kláštera. Na výzdobě kaple se podíleli přední doboví umělci, jde o společné dílo malíře Jana Karla Kováře, sochaře Karla Josefa Hiernla a truhláře Johanna Sichtmüllera.

První patro kladenského zámku dává již desetiletí prostor pro výstavy výtvarného umění. Od roku 1996 zde působí zámecká galerie města Kladna. V srpnu si připomínáme 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a básníků, jehož velká část života byla spjata s Kladnem, a proto Galerie Kladenského zámku ve spolupráci s Galeriemi Vltavín a Moderna pořádá výstavu nazvanou jednoduše Jiří Kolář. Představuje zlomek tvorby Jiřího Koláře artefakty, které budou vedle jmenovaných galerií zapůjčeny také ze soukromých sbírek. Zároveň zde až do 4. září probíhá výstava fotografií Zdeňka Lhotáka Recidiva 2022 (autoportréty).

Slavného výtvarníka představuje i samostatná expozice Zdeněk Miler nejen krtek. Těšit se můžete na originály skic, černobílou filmovou prvotinu inspirovanou Kladnem, dokument o výletu Krtečka do kosmu nebo Milerovu autentickou pracovnu. Pro nejmenší je připraveno promítání pohádek o Krtečkovi v originální krtečkově herně.

V rámci této výstavy, ale i samostatně, si můžete prohlédnout unikátní uhelnou štolu, která se nachází pod zámkem. Maketa důlního pracoviště vznikla v roce 1984 s pomocí Báňské záchranné stanice. Seznámíte se v ní se zásadami práce v podzemí a s vývojem hornických technik používaných při dobývání uhlí na Kladensku. A také si můžete na vlastní uši poslechnout, jaký byl v dolech neskutečný rachot. Naopak klid a ticho si užijte v zámecké zahradě, která patří k oblíbeným místům ve městě, ať už pro odpolední procházky, kulturní akce nebo svatby. Od roku 2001 je součástí zahrady také medvědárium s rozlehlým výběhem a bazénem, ve kterém našly domov dvě medvědice, Marta a Míša, zanechané v roce 2001 ukrajinským cirkusem v Moravských Budějovicích.

Muzeum věžáků

Nemusíte patřit zrovna mezi zaryté milovníky architektury, z návštěvy tohoto muzea budou nadšeni všichni bez výjimek. Kladenské věžáky patří právem mezi nejzdařilejší realizace bytových staveb 20. století. Zažijte atmosféru 50. let a poznejte příběh těchto unikátních staveb. V rámci prohlídky si jednu z nich projdete doslova od sklepa až po střechu. Výstavba šestice 48 metrů vysokých věžových domů, svým pojetím zcela vybočující z dobové produkce, dostala povolení k realizaci na konci roku 1951. Hlavním architektem byl Josef Havlíček, který patřil k nejvýraznějším postavám meziválečné avantgardy. Výstava vás blíže seznámí s jeho životem a dílem, s překážkami, které musel on a další architekti při realizaci věžáků překonávat a nabídne také všeobecné informace o poválečné výstavbě v Československu.

Součástí muzea ale není jen expozice. V rámci prohlídky projdete reprezentativní vstupní halou, která je upravena do podoby, jakou měla po dokončení v roce 1958. Podobnou nenajdete v žádném historickém bytovém domě na našem území. Dále nahlédnete do jednoho z bytů, který je kompletně dobově vybaven a vy si tak dokážete lépe představit, jak zde lidé v 50. letech žili. Ze stísněného krytu civilní obrany pak můžete vystoupat až střešní terasu, ze které je nádherný výhled. Věžáky jsou nejvýše položenými budovami v Kladně, za dobrého počasí tak můžete vidět Říp, České středohoří a za mimořádné viditelnosti i Ještěd a hraniční hory. Ani okolí věžáků by nemělo uniknout vaší pozornosti. Celý komplex je dnes státem chráněnou památkou.

Autor: Linda Vojancová

