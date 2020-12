Co je nového u vaší kapely?

Jako muzikanti se cítíme ve skvělé kondici, což se snažíme dát i do své hudby. Poslední čtyři roky se stále něco dělo a za to jsme rádi, takže táhneme káru dál. Nikdo netuší, jak se věci budou vyvíjet, to co chceme, máme ve svých rukou.

Kdo z hudebníků je v současné době v sestavě skupiny?

Základní rytmika je stejná, tzn. Veterán Karlos basa a Martin Rambo Kučera bicí. Do kapely přišel nově i druhý kytarista Aleš Náprstek a s ním pak plánujeme hrát budoucí vystoupení. Kvartet je už tedy pevně zakotvený na zvuku dvou kytaristů. Je dobré, že se umělecky na skládání podílíme celý soubor. Kapela využívá trojhlasy a dost na tom stavíme.

Strávili jste nějaký čas ve studiu, můžete přiblížit atmosféru natáčení nové desky?

Po stránce aranží je Tři na zteč! asi nejvíc propracované hlavně u bicích. V hudbě jsou zakomponovány rototomy i jambe perkuse, zní to pak dost pestře. Další novinkou jsou i doprovodné ženské vokály ve skladbách China Sky a O jednom králi. Závěr alba patří netradičnímu pojetí skladby Oudrnický blues s věnováním. Zbytek písní jsou už samé novinky. Kromě kytar je zde také pár míst, kde dostaly prostor klávesy, třeba v baladách. Prví singl se jmenuje Hey, DJ!, kdy se zpívá hodně s nadhledem.

Jaký hudební styl přinášíte s novým albem?

Deska je zvukově a žánrem o něco lehčí než to vyzní naživo. Je však i dostatečně rázná. Ve studiu jsme hodně soustředěně pracovali. Natáčet necelý rok od posledního sessions je zvláštní. Snažíte se dělat novinky a u toho si zachovat zaběhnuté zvyklosti z minula. Na album jsme zařadili některé písně, které jsme oprášili. Tyto popěvky vznikly už dříve a nastal jejich čas.

Jsou nové písně a texty zaměřeny opět i na město Kladno?

I ohledně textů, které si připravíte, mohou nastat změny a to je vždy velká výzva. Tematicky je to zase podobné vyprávění, jaké od nás lze očekávat. O holkách jmenovitě třeba písně Anička a Martina a pak také popis různých míst a příhod z okolního dění. Věc Kladenští, která je ústředním námětem celé desky, má humor a je věnována Rytířům Poldi Kladno.

Jste tedy se svou novinkou spokojeni?

Ano jsme. Ty písně mají úspornou harmonii a zvuk alba je tak více přístupný hlavně posluchači. O to nám šlo v prvé řadě. Album Tři na zteč! je pro Sklad Na Rock další cesta vpřed.

Co chystáte se souborem do dalšího roku činnosti?

Až to dovolí doba, tak ohledně hraní se časem vrátíme na místa, kde se nám dobře hraje, cítíme se tam fajn. Velké díky patří lidem, kteří se o muziku stále zajímají, i když teď není moc příznivá doba. Takoví fandové pak na akcích vytvoří atmosféru a podpoří i další kapely. Za to jim patří velké díky! V současné době se soustředíme hlavně na Sklad Na Rock. Před rokem bylo souborů, kde jsem působil několik, nyní je priorita hlavně domovská kapela. Jak s oblibou pravím: "Bigbítu tedy opět zdar"!