/FOTO/ Sportovní hala v Hradci Králové se proměnila v arénu statečnosti, když přes 400 karatistů z celé Evropy přijelo změřit své síly v karate na prestižním turnaji Grand Prix Hradec Králové. Sportovní hala byla zaplněná nadšenými fanoušky a zejména díky neohroženým výkonům českých závodníků jsme byli svědky nejen skvělého sportovního umu, ale i vášnivých okamžiků.

Absolutně nejlepší chvíle napětí se odehrávaly v disciplíně kata starší žáci 12-13 let, kde se skrze šikovné ukrajinské závodníky probojovali do čtyřmístného finále všichni závodníci z Keiko ryu Shotokan. Dominik Troka, Martin Šikola, David Tuška a nováček Míra Hloušek tak stáli poprvé proti sobě a doma byli první 3 medaile :)

Náš klub se může pochlubit řadou úspěchů, které odnesli naši mladí bojovníci. Dominik Troka, ovládl kategorie kata pro věkové skupiny žáci 7-9 let i 10-11 let, získal dvojité zlato a stal se prvním double šampionem! Eliška Pešková následovala jeho příklad a získala zlatou medaili ve skupině kata žákyně 10-11 let, kde ukázala svou sílu a přesnost, které jsou pro karatisty v disciplíně kata nezbytné.

Další talentovaní závodníci jako Miky Nosek a David Tuška získali stříbrné medaile v kategoriích kata žáci 7-9 a 12-13 let. Julie Plachá také zdobila stupně vítězů ve skupině kata 12-13 let se stříbrem, zatímco Mira Hloušek a Eliška Pěsková získaly bronz. Honza Bárta a Martin Šikola nás rovněž velmi potěšili, přinesli domů bronzové medaile v kategoriích kata junioři a kata žáci 10-11 let.

Turnaj nebyl jen o medailích, ale také o učení se fair play. Některé týmy, přestože předváděli neuvěřitelné výkony, občas neustáli emoce po prohře, a tak jsme byli svědky chování, které nerespektovalo sportovního ducha a tradici japonské pokory. Tyto momenty poskytly významnou lekci pro všechny mladé závodníky: vítězství je důležité, ale jak se k němu dostaneme, definuje nás jako sportovce i jako lidi.

"Naši závodníci odcházeli s medailemi, novými zkušenostmi a odhodláním stát se nejen lepšími karatisty, ale i lepšími sportovci" uvedl na závěr trenér klubu Honza Bárta. Velké poděkování patří městu Kladno, Národní sportovní agentuře a středočeskému kraji, které dlouhodobě podporují růst mladých karatistů v kladenském klubu Keiko ryu Shotokan.

Keiko ryu Shotokan Kladno