O měsíc později se ve slánské sokolovně konaly zkoušky na vyšší technické stupně, na které se karatisté připravovali dlouhé měsíce. Byla to zkouška, která prověřila nejen jejich techniku, ale i bojového ducha, odhodlání a boj s nervozitou. Pod vedením zkušebního komisaře Michala Kaisera ze Shotokan Karate Do školy Vinařice ti nejšikovnější postoupili ve své cestě v karate zase o krok dál a zaslouženě získali vyšší kyu. Především pro členy náboru to byla velká motivace do dalšího cvičení a snaha stát se vzorem i ostatním.