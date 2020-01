Zemřela v úctyhodném věku a zanechala zde jako poslední žijící Lidickou ženu svou sestru Jaroslavu Skleničkovou (narozena 27. 3. 1926). Autorku dvou knih o Lidicích Jako chlapce by mě zastřelili a Vzpomínky mě stále tíží. Knížky z velké části zahrnují i vzpomínky zemřelé sestry Miloslavy, na zastřeleného tatínka, přeživší maminku a další lidické ženy, muže i děti a poválečný život obou nových rodin.

Sestry Miloslava a Jaroslava, v době lidického masakru to byly sestry Suchánkovy, Míla a Jaří, jak se jim říkalo. Donedávna se tak oslovovaly, žily v nových Lidicích v těsném sousedství. V noci z 9. na 10. června 1942 zažily hrůzu násilného a pro ně nepochopitelného vyhnání německými nacisty z lidického domu v pomstě za zabití Heydricha. Navždy, jak tehdy ještě netušily, byly odděleny od svého tatínka Jaroslava. S maminkou Annou a ostatními ženami a dětmi byly odvlečeny do kladenského gymnázia. Ač samy ještě mladé a bezdětné, ale nad hranicí 16 let, již němečtí vrahové pro děti určily, velmi bolestně nesly oddělování matek od lidických dětí, které zde proběhlo.

S ženami z Lidic byly vzápětí 14. června 1942 odvezeny do koncentráku v Ravensbrücku – aniž by zde celé roky tušily, že muži byli zastřeleni, Lidice vypáleny, děti zavražděny, pouze 17 z nich přežilo či bylo dáno na převýchovu. Téměř tři roky v koncentráku a 130 km dlouhý pochod smrti v závěru války obě sestry přežily a vrátily se všechny tři s maminkou Annou Suchánkovou, bylo jí tehdy necelých 50 let. Už s nimi zůstala, žila s nimi až do konce života, pomáhala s dětmi, s domácností.

Když v roce 1956 ochrnula, staraly se o ni na oplátku její dcery, hlavně Jaří. V Ravensbrücku ale ztratily tetu Marii Kozlovou, sestru maminky. Byla zplynována jako mnohé další ženy vybrané v závěrečných likvidačních selekcích, těsně před koncem války, 30. března 1945. Velmi bolestně nesly ztrátu dalších blízkých a především milovaného tatínka Jaroslava Suchánka zastřeleného s ostatními Lidickými muži. Vypálení rodných Lidic, lidickou tragédii.

Obě ženy dokázaly znovu začít, snažit se nemyslet na prožité hrůzy. Založily rodiny v Praze, později, až v roce 1959 jim byl přidělen dům v Lidicích. Miloslava Kalibová sepsala svá svědectví o Lidicích nikoliv do knihy, ale v písemných vzpomínkách. Mnohokrát je vyprávěla na početných besedách, doplněné o rozsáhlé historické znalosti doby nastudované z literatury nejen české, ale i německé, anglické i francouzské, které si stále doplňovala. Jako jednu z posledních žijících Lidických žen ji Památník a obec Lidice velmi často a rádi žádali o pomoc při uvítání delegací a návštěv, provedení pietním územím, k promluvě na akcích, rozhlasových a televizních pořadech i pro tisk. Všechny aktivity paní Kalibové při prezentaci Lidic nelze ani spočítat ani ocenit.

Znalost jazyků využila už tehdy v květnu roku 1945, kdy pomáhala po pochodu smrti daleko na severu v německé Krivici v narychlo zřízené Československé repatriační kanceláři. Sestavili seznam osvobozených československých vězňů a zaslali jej do Čech, aby se všichni mohli navrátit domů. A po válce znovu, ať už to bylo na seminářích Brémské iniciativy - pravidelně v Brémách či v Berlíně navštěvovala mládež a německy vyprávěla o Lidicích – či v práci pro českou sekci Mezinárodního výboru Ravensbrück, jehož byla po mnoho let členkou.

Naposledy zorganizovala jeho setkání v roce 2004 v Lidicích, účastnila se několika setkání výboru v jiných městech ČR i v zahraničí. Výrazně přispěla v roce 2009 k návrhu na státní vyznamenání pro Josefinu Napravilovou, která se po mnoho let angažovala v pátrání po Lidických dětech. Sama je držitelkou ceny Český patriot 2015 a dalších ocenění. Byla předsedkyní ZO ČSBS Lidice, později ZO Kladno, až do roku 2015. Stala se pak zakládající členkou nového Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Spolu s další Lidickou ženou Miladou Cábovou iniciovaly založení Spolku pro vybudování památníku lidických letců Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, jehož předsedou se stal její syn Miroslav. Jeho činnost od založení po několik let podporovala. Jako jediná z Lidic se zúčastnila otevírání domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. S OS Lidice se podílela na přípravě a odkrytí pomníku návratu Lidických žen na Cínovci. Po dobu více než 5 let se účastnila početných výsadeb dceřiných Lidických hrušní pořádaných OS Lidice a návazných akcí a přednášek zejména ve školách. Podpořila a iniciovala všech deset ročníků Pochodu Lidických žen – po stopách pochodů smrti.

Bez její pomoci, odvážného vystupování, ale zároveň ochoty a vlídnosti si neumíme budoucí akce představit. Ovlivnila mnohé aktivity svých blízkých. V její práci pro Mezinárodní výbor Ravensbrück pokračuje vnučka Šárka. Další vnučka Klára je výraznou osobností a obhajuje ty, kteří jsou obětmi bezpráví páchaného extrémistickými, hlavně neonacistickými skupinami. Dcera Helena ji zvláště v posledních letech doprovázela na akcích a přednáškách, stejně tak i snacha Marcela, aktivní členka, dnes podporovatelka OS Lidice, která se o Miloslavu Kalibovou v posledních letech života obětavě starala.

Uchovejme si spolu s rodinou a přáteli Miloslavy Kalibové vzpomínku na nenápadnou, ale silnou a rozhodnou ženu, jež s námi v myslích zůstává navždy. Poslední rozloučení proběhne v krematoriu v Motole v úterý 7. ledna 2020 v 12.15 hodin.

Autor: Milena Městecká