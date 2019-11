/FOTOGALERIE/ Reprezentace Mushers clubu Kladno měla v konkurenci 17 států na ME v Maďarsku, které organizoval FISTIC , 4 reprezentanty v čistokrevných spřežení. Lukáš Klíma, Veronika Klímová, Zdeňka Dušková a nestor mushingu Jiří Stejskal.

Závody se konaly v maďarské vesnici Magyarpolány. | Foto: Mushers Club Kladno

A hned první tři jmenovaní mají zaslouženě tiul Mistra Evropy ve svých kategoriích ( MB-1, scooter 1, scooter 2). A neztratil se ani Jiří Stejskal, který se zlepšoval každý den mezi mushery o dvě generace mladšími a za deštivého počasí na rozbahněné trati se propracoval na skvělé 6 místo, ale ve veteránech nad 60 let s probojoval do čela ME. Kladeňáci byli hodnoceni v superlativech.