Celostátní soutěž v první pomoci se uskutečnila na konci dubna ve Lhotce u Mělníka. Této soutěže se zúčastnilo 18 družstev.

Na konci dubna se konala celostátní soutěž v První pomoci ve Lhotce u Mělníka. | Foto: Lukáš Lepič

Každý tým se skládal ze čtyřech osob, kapitána a dalších třech osob. Náš tým byl složen ze žáků Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno - kapitánky Karolíny Polákové, Nikoly Jobákové, Ellen Zárožnové a Michala Kedroně.

Soutěž byla rozdělena na dvě etapy- noční a denní etapu. S první modelovou situací jsme se setkali v noční etapě 25. dubna, kdy pachatel s nožem bodnul slečnu do dutiny břišní, další pořezal a zbylé dvě byly traumatizované. Další čtyři modelové situace se odehrávali v denní etapě 26. dubna.

Druhá modelová situace se odehrávala u silnice, kde se stala hromadná dopravní nehoda autobusu. V celé nehodě bylo přibližně 20 lidí s různými zraněními. Museli jsme si poradit se zmenšeným prostorem v autobusu při ošetřování vážně zraněných, poradit si s opilým řidičem a raněné rozdělit podle vážnosti zranění.

Ve třetí modelové situaci jsme se setkali se třemi dívkami, které si šly zastřílet do lesa a jedna z nich omylem postřelila svojí kamarádku do oka. Tuto dívku jsme museli začít resuscitovat a třeti dívka, která to viděla, začala hyperventilovat z traumatu.

Museli jsme si poradit se zajištěním vlastního bezpečí a s oživením postřelené dívky.

Ve čtvrté modelové situaci jsme se setkali s třemi lesníky, kteří v lese řezali dříví motorovými pilami. Jednomu z lesníků motorová pila ujela a amputoval si svojí spodní končetinu, druhý se pořezal pilou a třetí byl zmatený.

V páté a poslední modulové situaci jsme se setkali s rodinou na procházce (babička, maminka, miminko). Babička z ničeho nic spadla a měla spadnutý koutek, proto jsme začali domnívat, že dostala mrtvici. Dítě jsme museli začít resuscitovat a maminka se lekla, co se stalo, a utekla.

Po doběhnutí do cíle jsme ze sebe měli výborný pocit. Byli a pořád jsme na sebe pyšní, hrdí a šťastní za to, co jsme dokázali. Měli jsme pocit, jako bychom se vrátili nazpátek do minulého roku a všechno jako by se opakovalo. Je to opravdu moment, na který nezapomeneme. Musíme hlavně poděkovat Lukášovi Lepičovi, který je vedoucím kroužku První pomoci a který nás dokázal dostat až sem.



Výsledky soutěže :

1. místo - 97 bodů - SZŠ a VOŠZ Kladno

Na druhém místě se umístili účastníci z Trutnova s 93 body a na třetím místě skončili žáci z Kroměříže s počtem 92 bodů

Karolína Poláková, studentka a účastník soutěže