Druhou premiérou tohoto souboru byla veršovaná pohádka pro dospělé Konrád z Adolfova. Třetí, a poslední hra se jmenovala Bílá paní. Tady už soubor v satiře přitvrdil, a to už komunistickou cenzurou neprošlo. Stranická organizace KSČ Poldi SONP připravila na soubor tvrdý nátlak, ve kterém žádala, aby se ze zavádějícího „Quo vadis“ stala poctivá a tradiční „Antikorka“. Vedoucí souboru, Eduard Pergner se snažil nejdříve diskutovat, potom oponovat a nakonec odporovat. Poslední jeho slova v této cause byla: „Soudruzi, jste staří. Strašně staří.“ Soudruzi se naštvali a bylo po všem.

Hlavní přínos tohoto divadla, jehož fungování trvalo pouhé dva roky byla ale především v tom, že ze souboru vyšla celá řada osobností, které se zapsaly do dějin české kultury. Byl to především Eduard Pergner, který divadlo založil a později se stal nejen hercem, ale především scenáristou a písňovým textařem. Vždyť kdo by neznal filmové Diskopříběhy! Dále Vít Fiala, který se stal uznávaným muzikantem a dvorním kapelníkem Evy Pilarové a který i dnes přijíždí několikrát do roka do Kladna koncertovat.

Byl tu také Václav Týfa, přední český trumpetista, který hrál v orchestru Karla Vlacha, pak působil v orchestru Ladislava Štaidla, v Tanečním orchestru Československého rozhlasu a později Československé televize. Hrál také v orchestru Golem. Nelze zapomenout na filmového režiséra Jiřího Svobodu, který režíroval filmy Zrcadlo pro Kristýnu, Zánik samoty Berhof, Skalpel, prosím či Sametoví vrazi. Dnes působí jako profesor na Vysoké škole finanční a správní, kde přednáší Vývoj médií a Tvorbu multimediálních prezentací.

Ze souboru vzešel také Zdeněk Pospíšil, vynikající fotograf a kameraman, který byl pracovníkem filmového studia Jiřího Trnky. Hrála zde i Marcela Jechová, známá loutkoherečka. Do souboru patřil i Václav Hokův, který býval v kontaktu s kladenskými avantgardními kruhy, kde byli i Bohumil Hrabal, Karel Nepraš nebo Jiří Kolář. Na konci 60. let emigroval do Švýcarska a krátký čas pobyl i v USA. Jako mim se v souboru uplatňoval Jaromír Schel, který řídil dnešní Dům kultury Metropol v Českých Budějovicích, byl iniciátorem celé řady kulturních českobudějovických projektů a v tomto krajském městě provozoval Komorní galerii u Schelů.

Je mi ctí, že jsem se mohl po nějaký čas vyhraňovat v jejich společnosti.

Autor: Jaroslav Vykouk, Kronikář Statutárního města Kladna