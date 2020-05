Výsledkem je pořádání měsíčního cyklu besed se zajímavými osobnostmi s názvem Klíče pro demokracii a nově založený stejnojmenný spolek. Proč je i v dnešní době stále aktuálnější se scházet, diskutovat a bavit se tváří tvář? Vyzpovídali jsme předsedu spolku Miroslava Scheinera z Horního Bezděkova.

Jak vlastně vznikl název spolku Klíče pro demokracii?

Zastáváme názor, že každá naše aktivita by měla být pomyslným „klíčem“, kterým odemkneme různá témata a pobavíme se o nich. Chceme lidi spojovat a měli jsme dojem, že se mnozí kolem nás spíše uzavírají do svých vlastních bublin a nechtějí se bavit s nikým, kdo jejich bublinu nesdílí. A to je škoda. Začali jsme proto pořádat sousedská posezení pro všechny, nejen obyvatele Horního Bezděkova, které zajímá dění ve společnosti a mají chuť si o tom povídat.

Kdo se může stát členem vašeho spolku nebo se zapojit do jeho aktivit?

Vítáme každého, kdo má chuť se přátelsky zapojit. Může aktivně přiložit ruku k dílu při pořádání akcí nebo se jich jen zúčastnit. Novým nápadům se meze nekladou. Stačí si najít trochu času a chtít vyjít mezi lidi. Jsme opravdu rádi, že s námi spolupracují i sousedé z okolních obcí - z Bratronic, Bělče, Unhoště, Valdeku či Kladna a další postupně přibývají. Pro členství ve spolku máme stanovená jednoduchá pravidla.

Uvedete nám pár příkladů, koho jste již měli možnost na besedách přivítat?

Besedy pořádáme od loňského září. Postupně za námi přijeli herci Ivan Trojan a Martin Myšička, herečka Anna Polívková, investigativní novináři Erik Tabery, Ondřej Neumann a Vojtěch Blažek, nezávislý senátor Václav Láska nebo ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Všichni se besedy účastnili bez nároku na honorář, brali to jako aktivní podporu rozvoje občanské a sousedské společnosti. Jakmile se změní situace vyvolaná pandemií koronaviru, budeme v besedách pokračovat. Hosty máme domluvené do konce roku.

Stanovili jste si nějaký cíl, kam směřujete nebo čeho chcete dosáhnout?

Jsme parta aktivních lidí a rádi bychom přispěli k lepší atmosféře ve společnosti a k rozvíjení přátelských vztahů mezi lidmi. Samozřejmě bychom chtěli, aby se o besedách dozvěděl co nejširší okruh zájemců, limitují nás ale finanční možnosti propagace. Sázíme na fakt, že si lidé mezi sebou sami řeknou, že se v Bezděkově pořádají fajn akce, a budou k nám vážit cestu. Po skončení besed děláme sousedská posezení, kde si povídáme, a to nejen o proběhlé akci. Věřím, že již brzy vzniknou s podporou našeho spolku i další aktivity příjemné pro nás a naše sousedy.

Milan Hulínský